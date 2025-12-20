0
5 часов
Экономика

ЦБ внес уфимский «Ломбард СБС» в черный список нелегальных кредиторов

Банк России 18 декабря 2025 года внес уфимское ООО «Ломбард СБС» в список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Компания отмечена как нелегальный кредитор и теперь числится в публичном предупреждающем перечне Центробанка.
рубли монетами
©News-bash

Банк России обновил 18 декабря список компаний с признаками нелегальной работы на финансовом рынке и добавил туда ООО «Ломбард СБС» из Уфы, сообщает РБК-Уфа.

В карточке организации в перечне указан признак «нелегальный кредитор», а местом предоставления услуг назван адрес: Республика Башкортостан, Уфа, бульвар Ибрагимова, 57.

Регулятор ведет этот список как инструмент публичного предупреждения граждан о рисках работы с такими компаниями.

Содержание
  1. Кто владеет «Ломбард СБС»
  2. Что это значит для клиентов
  3. Что делать
  4. Сколько таких компаний в Башкирии

Кто владеет «Ломбард СБС»

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Ломбард СБС» зарегистрировали в августе 2025 года в Уфе.

Учредитель: Рустэм Утякаев.

Руководитель: Андрей Токарев.

Основной вид деятельности по ЕГРЮЛ: консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а не ломбардные услуги.

Утякаев также числится владельцем или совладельцем уфимских компаний «Профтехника», «Дом техники» и «Бакалея».

Что это значит для клиентов

Работа с компанией из предупреждающего списка ЦБ означает повышенный риск. Регулятор прямо указывает, что у таких игроков есть признаки нелегального кредитования, то есть выдачи займов без положенного статуса и контроля.

Что важно понимать жителям Уфы и республики:

  • У нелегальных кредиторов нет статуса микрофинансовой организации, банка или зарегистрированного ломбарда.
  • Их деятельность не подпадает под нормальный надзор ЦБ и профильных законов.
  • Заемщики рискуют: договоры могут быть составлены в обход закона, проценты — запредельными, а споры сложно отстаивать.

Что делать

  • Проверять любую финансовую организацию в предупреждающем списке ЦБ и в официальных реестрах (ломбарды, МФО, кредитные кооперативы) на сайте Банка России перед тем, как брать заем или оставлять залог.
  • Если вы уже взаимодействовали с «Ломбард СБС» и считаете, что ваши права нарушены, можно подать жалобу в Банк России и в правоохранительные органы, приложив договоры и платежные документы.

Сколько таких компаний в Башкирии

По данным РБК Уфа, в 2025 году в черный список Банка России попали девять организаций из Башкортостана.

Всего в перечне сейчас 71 компания из республики. В течение года в список включали больше организаций, но часть из них позднее исключили.

Ранее в 2025 году в тот же перечень попали, в частности:

  • кредитный потребительский кооператив «Мой круг» из Туймазов;
  • кооператив «Инвест Капитал Плюс» из Уфы;
  • КПК «Ай» из села Месягутово Дуванского района.

В 2024 году регулятор сообщал, что за год в Башкортостане выявили 22 организации с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке — это «черные кредиторы», псевдоломбарды и сомнительные кооперативы.

Похожие записи
0
14.10.2025
Экономика

Центробанк предупредил жителей Башкирии о двух ненадежных кооперативах

пятитысячные рублевые купюры
Центробанк добавил «Инвест Капитал Плюс» из Уфы и КПК «Ай» из Месягутово в список нелегалов. Теперь в «черном списке» 69 компаний из Башкирии.
0
16.09.2025
Экономика

Цены в России почти перестали расти. Но Центробанк просит не радоваться

купюры номиналом 5000 рублей
Инфляция в России резко замедлилась до 4,1% в августе, почти достигнув цели ЦБ в 4%. Это вдвое ниже июльских цифр. Однако регулятор считает, что радоваться рано, так как эффект вызван разовыми факторами.
0
20.12.2025
Новости

В Уфе на Первомайской появился памятник архитектору Маргарите Куприяновой

маргарита Куприянова
В декабре 2025 года в Черниковке установили бронзовую скульптуру главного архитектора района Маргариты Куприяновой. Памятник находится на аллее рядом с площадью Орджоникидзе, в окружении знаменитых «восьмиэтажек».
0
20.12.2025
Новости

Глава Башкирии показал зимний выпас лошадей и предупредил водителей

лошади на выпасе зимой
Глава Башкирии опубликовал в соцсетях фотографии лошадей на тебеневке. Вместе с кадрами зимней природы 19 декабря он обратился к автомобилистам с просьбой быть внимательнее на дорогах.
0
20.12.2025
Здоровье

Вирусологи призвали носить маски из-за риска вспышки гонконгского гриппа

девушка лежит с простудой
Врачи предупредили об угрозе новой пандемии, которую могут вызвать мутирующие штаммы гриппа H3N2 и H5N1. Чтобы сдержать распространение инфекции, специалисты советуют вакцинироваться и использовать респираторы в людных местах.
-1
20.12.2025
Экономика

Башкирия продала Иглинский весовой завод нижегородской фирме за 30,9 млн рублей

ворота при входе на завод
Минземимущество Башкирии продало 100% акций АО «Иглинский весовой завод». Покупателем стала компания «РС-Банкрот» из Нижнего Новгорода. Сумма сделки составила 30,9 млн рублей.
0
20.12.2025
Новости

Власти Башкирии переселили 14 семей из аварийных домов в новостройку

ключи на ладони
В поселке Чишмы (Башкирия) завершилось расселение трех ветхих домов. Глава района Ришат Мансуров вручил жильцам ключи от квартир в новом здании на улице Центральной, 26.
0
20.12.2025
Экономика

В Башкирии спрос на красную икру вырос на 13%

крупный план бутербродов с красной икрой
Жители республики в 2025 году стали чаще покупать красную икру — продажи увеличились на 13% по сравнению с 2024 годом. Спрос вырос на фоне падения стоимости: килограмм деликатеса подешевел на 8% до 8970 рублей.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.