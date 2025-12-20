ЦБ внес уфимский «Ломбард СБС» в черный список нелегальных кредиторов

Банк России 18 декабря 2025 года внес уфимское ООО «Ломбард СБС» в список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Компания отмечена как нелегальный кредитор и теперь числится в публичном предупреждающем перечне Центробанка.

Банк России обновил 18 декабря список компаний с признаками нелегальной работы на финансовом рынке и добавил туда ООО «Ломбард СБС» из Уфы, сообщает РБК-Уфа.

В карточке организации в перечне указан признак «нелегальный кредитор», а местом предоставления услуг назван адрес: Республика Башкортостан, Уфа, бульвар Ибрагимова, 57.

Регулятор ведет этот список как инструмент публичного предупреждения граждан о рисках работы с такими компаниями.

Кто владеет «Ломбард СБС»

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Ломбард СБС» зарегистрировали в августе 2025 года в Уфе.

Учредитель: Рустэм Утякаев.

Руководитель: Андрей Токарев.

Основной вид деятельности по ЕГРЮЛ: консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а не ломбардные услуги.

Утякаев также числится владельцем или совладельцем уфимских компаний «Профтехника», «Дом техники» и «Бакалея».

Что это значит для клиентов

Работа с компанией из предупреждающего списка ЦБ означает повышенный риск. Регулятор прямо указывает, что у таких игроков есть признаки нелегального кредитования, то есть выдачи займов без положенного статуса и контроля.

Что важно понимать жителям Уфы и республики:

У нелегальных кредиторов нет статуса микрофинансовой организации, банка или зарегистрированного ломбарда.

Их деятельность не подпадает под нормальный надзор ЦБ и профильных законов.

Заемщики рискуют: договоры могут быть составлены в обход закона, проценты — запредельными, а споры сложно отстаивать.

Что делать

Проверять любую финансовую организацию в предупреждающем списке ЦБ и в официальных реестрах (ломбарды, МФО, кредитные кооперативы) на сайте Банка России перед тем, как брать заем или оставлять залог.

Если вы уже взаимодействовали с «Ломбард СБС» и считаете, что ваши права нарушены, можно подать жалобу в Банк России и в правоохранительные органы, приложив договоры и платежные документы.

Сколько таких компаний в Башкирии

По данным РБК Уфа, в 2025 году в черный список Банка России попали девять организаций из Башкортостана.

Всего в перечне сейчас 71 компания из республики. В течение года в список включали больше организаций, но часть из них позднее исключили.

Ранее в 2025 году в тот же перечень попали, в частности:

кредитный потребительский кооператив « Мой круг » из Туймазов;

» из Туймазов; кооператив « Инвест Капитал Плюс » из Уфы;

» из Уфы; КПК «Ай» из села Месягутово Дуванского района.

В 2024 году регулятор сообщал, что за год в Башкортостане выявили 22 организации с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке — это «черные кредиторы», псевдоломбарды и сомнительные кооперативы.