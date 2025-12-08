ЦБ России вводит привязку ИНН к банковским счетам

ЦБ обязует банки привязать ИНН клиентов ко всем счетам для борьбы с дропперством. Изменения коснутся и новых, и существующих счетов.

В российской банковской системе готовят заметное изменение. Банк России планирует обязать кредитные организации привязывать ИНН каждого клиента ко всем его банковским счетам. Мера направлена на борьбу с дропперством и усиление контроля за мошенническими операциями — это затронет как новые, так и уже действующие счета граждан.

Что это значит для рынка и граждан? ИНН станет обязательным реквизитом для любого банковского счёта физического лица, а данные будут использоваться в государственной системе «Антидроп». По данным ЦБ, в 2024 году потери россиян от действий мошенников превысили 15 млрд рублей, значительная часть которых выводилась через счета дропов.

Что такое дропперство и почему это опасно

Дропперство — ситуация, когда человек сознательно или по неосторожности предоставляет свои банковские карты или счета для перевода чужих денег. Фактически помогая мошенникам. Чаще всего это маскируется под «лёгкий заработок»: владельцу карты обещают небольшой процент за использование его реквизитов.

Но в итоге средства могут оказаться похищенными.

А владелец карты — фигурантом уголовного дела.

Важно: даже если человек утверждает, что не знал о преступном характере операций, участие в таких схемах всё равно может рассматриваться как соучастие в мошенничестве. Ответственность несут не только организаторы, но и те, кто предоставил свои счета или карты для обналичивания и перевода денег. Наказание по статье 159 УК РФ (мошенничество) — до 10 лет лишения свободы.

Что изменится для клиентов банков

Заместитель председателя Банка России Ольга Полякова пояснила: главное изменение коснётся всех без исключения счетов. Раньше ИНН не был обязательным реквизитом при открытии банковского счёта — банки могли работать с клиентами и без этого номера. Теперь же регулятор намерен сделать указание ИНН обязательным условием. Как при открытии новых счетов, так и в отношении уже существующих.

По словам Поляковой, кредитным организациям придётся самостоятельно «дособирать» недостающие данные по действующим клиентам. При этом у банков уже есть технические инструменты Федеральной налоговой службы, которые позволяют установить ИНН человека по имеющимся сведениям — не беспокоя при этом самого клиента дополнительными запросами.

Иными словами, в большинстве случаев гражданам не придётся специально идти в офис или направлять заявление. Банки смогут сверить информацию через ФНС и привязать ИНН к счёту в фоновом режиме. Для клиентов это будет почти незаметным процессом.

Платформа «Антидроп»: как это будет работать

Привязка ИНН станет ключевым элементом новой государственной платформы «Антидроп», запуск которой намечен на середину 2027 года. Эта система создаётся специально для противодействия дропперству и иным схемам незаконного использования банковских карт и счетов третьих лиц при выводе и обналичивании похищенных денег.

В «Антидропе» именно ИНН будет выступать основным идентификатором клиента.

Это позволит сопоставлять данные о физических лицах и их счетах сразу в нескольких банках и отслеживать подозрительные операции, которые раньше могли «размываться» между разными кредитными организациями. Сейчас банки обмениваются данными о подозрительных клиентах через систему ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации), но единого реестра счетов по ИНН не существует.

Регулятор рассчитывает, что использование одного унифицированного идентификатора упростит анализ потока платежей и поможет быстрее выявлять счета, которые могут использоваться в мошеннических схемах. Для самих банков это станет частью жёсткого контроля за операциями клиентов и дополнительным инструментом проверки.

Что уже изменилось в финансовом контроле

Отдельно в ЦБ подчёркивают: банковское сообщество уже давно знакомо с работой с ИНН и системами налоговой службы. Многие кредитные организации уже используют налоговый номер клиента в разных продуктах и процессах, поэтому переход к модели, где ИНН будет обязательным реквизитом счёта, не станет для них технологическим шоком.

Параллельно в стране уже действуют другие меры по усилению контроля за финансовыми операциями.

Так, с 1 сентября 2025 года предоставление ИНН стало обязательным требованием при выдаче физическому лицу кредита или займа. Этот шаг также был связан с борьбой с мошенничеством и злоупотреблениями при кредитовании.

Новая инициатива по привязке ИНН к каждому счёту логично продолжает эту линию: теперь единый идентификатор будет использоваться не только при кредитах, но и во всей текущей работе клиента с банком. В итоге регулятор рассчитывает повысить прозрачность финансовых потоков и усложнить жизнь тем, кто строит мошеннические схемы на подставных лицах.

Что это значит для жителей Башкирии

Для жителей Башкирии, как и для остальных регионов страны, практический эффект реформы может проявиться в ужесточении отбора операций, которые банки считают подозрительными. Клиентам стоит осторожнее относиться к любым предложениям