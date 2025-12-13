0
59 минут
Экономика

Три источника новогодних выплат для россиян назвали в Госдуме

Председатель думского комитета по собственности Сергей Гаврилов сообщил ТАСС, что федеральная новогодняя выплата для всех россиян в 2025 году не предусмотрена. Средства к праздникам поступят только отдельным категориям граждан из трёх источников: зарплатные премии, пенсии и региональные программы помощи.
пятитысячные рублевые купюры
На годовой бонус вправе претендовать сотрудники с закреплённой премией в договоре. Как правило, это персонал крупных компаний и менеджеры по продажам. Кроме того, право на вознаграждение имеют специалисты с доходом, привязанным к результатам года. При этом без документального оформления требовать премию нельзя.

С 1 сентября 2025 года власти обновили нормы Трудового кодекса о премировании. Теперь компания указывает в документах основания для выплаты и порядок расчёта. Также работодатель прописывает условия снижения суммы. Важно: уменьшить премиальную часть можно максимум на 20% от дохода.

Пенсионеры в конце декабря получат сразу две выплаты. Первая — за декабрь по стандартному графику. Вторая — проиндексированная на 7,6% январская пенсия. Банки переведут досрочные средства не позднее 30 декабря.

Помимо этого, ряд семей и льготников вправе претендовать на региональные допвыплаты. Условия и суммы устанавливают местные власти. Поэтому перечень получателей различается в зависимости от субъекта Федерации.

Ранее депутаты Госдумы предложили выплатить каждому пенсионеру 5 000 рублей к Новому году. Однако инициатива пока остаётся на стадии обсуждения. Также лидер «Справедливой России» Сергей Миронов продвигает идею ежегодной 13-й пенсии. Он ссылается на высокую инфляцию и расходы на ЖКХ.

Стоит отметить, что в конце 2023 года парламент уже рассматривал выплату 20 000 рублей пенсионерам. Тем не менее документ так и не приняли. С октября 2025 года власти проиндексировали зарплаты госслужащих и силовиков на 7,6%. Аналогично выросли военные пенсии.

