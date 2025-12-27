0
4 часа
Экономика

Тарифы на вывоз мусора в Башкирии вырастут на 12% с осени 2026 года

С 1 октября 2026 года жители республики станут платить за вывоз и утилизацию отходов на 10–12% больше. Новые расценки утвердил Госкомитет по тарифам, сообщает РБК-Уфа.
мусоровоз зеленого цвета
©Администрация Уфы

Сильнее всего изменения почувствуют жители северо-запада республики (Нефтекамск, Агидель), который обслуживает регоператор «Дюртюлимелиоводстрой». Там утвердили самый высокий тариф — 874 рубля за кубометр.

В Уфе и центральных районах (зона №1, МУП «Спецавтохозяйство») кубометр мусора оценили в 765 рублей. Для жителей многоквартирных домов платеж рассчитывают по нормативу 1,92 кубометра в год. Это значит, что ежемесячная плата с одного человека в столице вырастет до 122,4 рубля.

На западе региона (Октябрьский, Туймазы) тариф зафиксировали на уровне 856 рублей, в Межгорье — 822 рубля.

Обещали меньше

Текущее решение властей отличается от предварительных планов. Еще недавно в проектах документов для Уфы значился символический рост на 1,3%, а максимальную планку по региону ставили на уровне 9%. В итоге цены подняли выше прогнозов.

Участники рынка настаивали, что низкие сборы не покрывают реальных расходов на топливо, запчасти и зарплаты водителей.

Предыдущий раз тарифы пересматривали в июле 2024 года, тогда индексация составила около 9%. Власти объясняют регулярный рост цен инфляцией и федеральными требованиями к отрасли.

Осенью 2025 года в Башкирии обострилась проблема с вывозом отходов. В четырех районах республики мусоровозы перестали выходить на линии по графику. Регоператоры объясняли сбои кассовым разрывом и экономически необоснованными тарифами, из-за которых компании работают в убыток.

Похожие записи
0
25.12.2025
Экономика

К 2042 году потребление газа в Уфе вырастет до 4,3 млрд кубометров

огонь из комфорки
К 2042 году столице Башкирии потребуется 4,3 млрд кубометров газа в год. Дополнительное топливо необходимо для обогрева новых жилых кварталов, которые появятся в центре, Забелье и Зауфимье.
0
20.12.2025
Новости

Двойные рейсы и онлайн-слежка: как будут вывозить мусор в новогодние праздники в Башкирии

контейнерная площадка с мусором
Министр природопользования и экологии Нияз Фазылов на пресс-конференции в «Башинформе» рассказал, как регион справится с мусором в новогодние каникулы. С 30 декабря службы переходят на круглосуточную работу
0
16.12.2025
Новости

Суд отклонил иск Росприроднадзора о закрытии свалки в Бирском районе Башкирии

свалка мусора
Арбитражный суд республики оставил без удовлетворения исковое заявление Южно-Уральского управления Росприроднадзора касательно объекта размещения отходов в Бирском районе.
1
15.12.2025
Экономика

Вывоз мусора в Башкирии подорожает: названы новые расценки

вывоз мусора
Госкомитет по тарифам РБ представил проект повышения цен на вывоз мусора с 2026 года. Для Уфы рост составит 1,3%, для южных и северо-западных районов — до 9%.
0
10.12.2025
Новости

В Башкирии «Уфанет» повышает стоимость интернета и ТВ с 2026 года

wifi роутер
Популярный в Башкирии интернет‑провайдер «Уфанет» уведомил абонентов о плановом повышении абонентской платы с 1 января 2026 года. Рост цен затронет клиентов в республике, пользующихся услугами домашнего интернета и кабельного телевидения.
0
03.12.2025
Криминал

В Башкирии выявлен картельный сговор на торгах по вывозу мусора на 1,86 млрд рублей

мусорные контейнеры
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против семи компаний по подозрению в сговоре на торгах по вывозу твердых коммунальных отходов.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.