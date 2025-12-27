Тарифы на вывоз мусора в Башкирии вырастут на 12% с осени 2026 года

С 1 октября 2026 года жители республики станут платить за вывоз и утилизацию отходов на 10–12% больше. Новые расценки утвердил Госкомитет по тарифам, сообщает РБК-Уфа.

Сильнее всего изменения почувствуют жители северо-запада республики (Нефтекамск, Агидель), который обслуживает регоператор «Дюртюлимелиоводстрой». Там утвердили самый высокий тариф — 874 рубля за кубометр.

В Уфе и центральных районах (зона №1, МУП «Спецавтохозяйство») кубометр мусора оценили в 765 рублей. Для жителей многоквартирных домов платеж рассчитывают по нормативу 1,92 кубометра в год. Это значит, что ежемесячная плата с одного человека в столице вырастет до 122,4 рубля.

На западе региона (Октябрьский, Туймазы) тариф зафиксировали на уровне 856 рублей, в Межгорье — 822 рубля.

Обещали меньше

Текущее решение властей отличается от предварительных планов. Еще недавно в проектах документов для Уфы значился символический рост на 1,3%, а максимальную планку по региону ставили на уровне 9%. В итоге цены подняли выше прогнозов.

Участники рынка настаивали, что низкие сборы не покрывают реальных расходов на топливо, запчасти и зарплаты водителей.

Предыдущий раз тарифы пересматривали в июле 2024 года, тогда индексация составила около 9%. Власти объясняют регулярный рост цен инфляцией и федеральными требованиями к отрасли.

Осенью 2025 года в Башкирии обострилась проблема с вывозом отходов. В четырех районах республики мусоровозы перестали выходить на линии по графику. Регоператоры объясняли сбои кассовым разрывом и экономически необоснованными тарифами, из-за которых компании работают в убыток.