Такого роста не было с осени: Росстат сообщил о рекордном удорожании бензина в Башкирии

Конец октября принёс водителям Башкирии неприятный сюрприз. Стоимость топлива подскочила сильнее всего с начала осени, ударив по всем маркам бензина.

В Башкирии зафиксирован самый резкий рост цен на бензин с начала сентября. За неделю, с 20 по 27 октября, средняя стоимость литра топлива в республике увеличилась на 0,59%. Теперь средняя цена составляет 61,37 рубля. Об этом сообщает Коммерсант.

Рост коснулся всех основных марок топлива. По данным Росстата, сильнее всего изменилась цена на бензин АИ-92. Он подорожал на 0,6% до 58,99 рубля за литр. Стоимость литра АИ-95 выросла на 0,57% и достигла 63,53 рубля. Бензин марки АИ-98 и выше подорожал на 0,54% до 84,42 рубля.

Дизельное топливо также показало значительный рост. Его цена увеличилась на 0,8%, достигнув отметки в 70,43 рубля за литр. В целом с 1 сентября по 27 октября бензин в Башкирии стал дороже на 2,78%. Этот рост оказался более заметным, чем в среднем по стране, где топливо за ту же неделю подорожало на 0,4%.

Как менялись цены в 2025 году

Нынешний скачок — часть общего тренда на удорожание топлива в регионе. Крупнейший розничный продавец, «Башнефть», только за октябрь поднимал цены четыре раза. Всего с начала 2025 года компания увеличивала стоимость бензина 23 раза. Уже 26 октября на заправках сети АИ-92 стоил 58,4 рубля, а АИ-95 — 62,2 рубля за литр.

Если смотреть на более длительный период, то с декабря 2024 по сентябрь 2025 года бензин марки АИ-92 подорожал на 7,65%. АИ-95 за тот же период вырос в цене на 7,34%. Единственным видом топлива, которое подешевело, стал газ. Стоимость газомоторного топлива снизилась на 12,5%. В Минторге Башкирии ранее объясняли рост розничных цен повышением биржевой стоимости топлива в стране на 57% за 8 месяцев.