0
7 часов
Экономика

Сварщики вошли в топ самых высокооплачиваемых профессий России

В России самые высокие медианные зарплаты получают сварщики, IT-руководители и data scientist — свыше 200 тысяч рублей в месяц.
сварщик за работой
©Gemini

Сварщики укрепились в рейтинге самых высокооплачиваемых специалистов России. По данным hh.ru за третий квартал 2025 года, медианная зарплата по этой профессии впервые сравнялась с доходами ведущих IT‑экспертов и достигла 209 000 ₽. Аналогичный уровень дохода зафиксирован у разработчиков, дата‑сайентистов, коммерческих и IT‑директоров.

Содержание
  1. Кто возглавил рейтинг по зарплатам
  2. Почему сварщики вышли на высокий доход
  3. Кто ещё в топе
  4. На что рассчитывать в профессии сварщика

Кто возглавил рейтинг по зарплатам

Согласно исследованию hh.ru, опубликованному в ноябре 2025 года, лидерами по медианной зарплате стали:

  • Руководитель группы разработки — 214 000 ₽
  • Дата‑сайентист (Data Scientist) — 211 000 ₽
  • Сварщик — 209 000 ₽ (второй квартал подряд в числе лидеров)
  • Коммерческий директор — 207 200 ₽
  • Водитель — 202 800 ₽
  • Директор по маркетингу и PR — 202 700 ₽
  • Директор по IT — 200 000 ₽

Медианная зарплата точнее отражает ситуацию на рынке, чем средняя: половина специалистов получает больше этой суммы, половина — меньше.

Почему сварщики вышли на высокий доход

Рост зарплат сварщиков объясняется острым дефицитом кадров на фоне масштабного строительства, а также сложностью и опасностью труда. Например, в Приморском крае к лету 2025 года работодатели предлагали специалистам с опытом от года 200 000 ₽ в месяц — столько же, сколько в ряде вакансий IT‑сектора.

В среднем по России большинство вакансий для сварщиков предлагают менее 100 000 ₽. Однако опытные специалисты с сертификатами, работающие вахтовым методом на удалённых строительных площадках, получают от 200 000 до 250 000 ₽ в месяц.

В августе 2025 года в России размещено более 17 000 вакансий для сварщиков и электромонтажников — по спросу они уступают только разнорабочим и слесарям.

Кто ещё в топе

Дата‑сайентисты — специалисты по анализу больших массивов данных. Они ищут закономерности в информации о продажах и поведении клиентов, строят математические модели и помогают компаниям принимать решения. Их востребованность выросла на фоне цифровизации экономики.

Руководители групп разработки управляют командами программистов: ставят задачи, контролируют сроки и обеспечивают выпуск IT‑продуктов. Среди высокооплачиваемых профессий — также коммерческие и IT‑директора, водители категории Е и выше на междугородних и международных маршрутах.

На что рассчитывать в профессии сварщика

Профессия сварщика раньше ассоциировалась с тяжёлой и низкооплачиваемой работой, но ситуация изменилась. Рост зарплат фиксируют во всех промышленных регионах страны. Средняя зарплата рядового сварщика в России в 2025 году составляет 70 000–100 000 ₽; верхняя планка — для специалистов с опытом, вахтовой занятостью и работой в промышленных регионах.

Работодатели готовы платить больше тем, кто подтверждает квалификацию профессиональными удостоверениями и готов трудиться в сложных условиях. В крупных городах и на Севере ставки выше, чем на юге страны.

Похожие записи
0
08.11.2025
Экономика

Доходы жителей Башкирии приблизились к 50 тысячам рублей в месяц

рубли номиналом сто и одна тысяча рублей
Среднемесячные доходы в Башкирии выросли почти до 50 тысяч рублей. Номинальный рост составил 16,9%, а реальный, с поправкой на инфляцию, — 6,7%.
0
06.11.2025
Новости

На рынке труда Башкирии выросла медианная зарплата и спрос на кадры

работа в россии
В Башкирии медианная предлагаемая зарплата подскочила до 79,8 тысяч рублей. При этом сами жители ищут работу с окладом на 10 тысяч меньше.
0
05.11.2025
Экономика

Занятость молодёжи в Башкирии упала на 20%: почему это тревожный сигнал

мужчина работает за ноутбуком
Занятость среди молодёжи в Башкирии упала почти на 20% за пять лет. Разбираемся, почему молодые специалисты исчезают с радаров, и контрастирует ли это с общей ситуацией на рынке труда в республике.
0
05.09.2025
Новости

В Башкирии назвали фейком документ об удержаниях 5% из зарплат учителей

кошелек с пятитысячными купюрами
В соцсетях появился поддельный приказ о вычете 5% из зарплат учителей Башкирии. Минпросвещения республики официально заявило: это фейк. Ведомство призвало доверять только проверенным источникам.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.