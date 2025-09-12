Строители из Челябинска выкупили проблемный санаторий в Башкирии

Башкирский санаторий «Талкас» после двух неудач всё-таки продали. Его за 86,3 млн рублей забрал строительный гигант из Магнитогорска. Бонусом к сделке пошли баян, халат и фонтан.

По информации портала ГИС «Торги», многострадальный санаторий «Талкас» в Баймакском районе наконец обрёл нового хозяина. Здравницу удалось пристроить только с третьего раза, предыдущие попытки в 2024 и мае 2025 года провалились.

Новым владельцем стала компания «Трест Магнитострой» из соседнего региона. Сделка обошлась в 86,3 миллиона рублей. Формально аукцион признали несостоявшимся, так как на него заявился лишь один участник. Однако законодательство позволяет в таких случаях заключить договор по минимальной цене.

За эти деньги покупатель получил не просто недвижимость. Это была сделка с богатым приданым: вместе с лечебными корпусами, домиками и котельной новому хозяину достались три мощные электросковородки, аккордеон, баян и даже махровый халат.

Владеет трестом бизнесмен Сергей Лакницкий. Его компания — крупный игрок с госконтрактами на 10 миллиардов, штатом в 650 человек и выручкой за 2024 год в 5,2 миллиарда. Правда, чистая прибыль на этом фоне выглядит скромно — всего 1,5 миллиона.

Контора в Челябинской области известная, и не всегда с лучшей стороны. Год назад в многоэтажке, построенной «Магнитостроем», оборвался лифт с людьми внутри. Да и сам Лакницкий регулярно мелькает в медиа, продвигая стройки в промышленных зонах.