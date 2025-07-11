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Столичный «Таврос» построит в Башкирии гигантский свинокомплекс

Московский агрохолдинг «Таврос» заходит в Бижбулякский район с новым проектом. Там возведут современный свинокомплекс на 16 тысяч тонн мяса в год
колбаса на столе с зеленью помидорами и чесноком
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Жители Башкирии скоро получат больше местной свинины, а Бижбулякский район — новые рабочие места. Как сообщает Минсельхоз региона, за этим стоит амбициозный план московской компании, которая решила серьёзно вложиться в агропром республики.

Ответственность за мясное изобилие взяла на себя столичная УК «Таврос». Эта фирма, входящая в структуру «Альфа Капитала», уже известна в регионе. Им принадлежит, к примеру, птицефабрика «Башкирская», которая занимается яйцами и мясом птицы.

Теперь их новый фокус — свиноводство. Проект в Бижбулякском районе будет выдавать 16 тысяч тонн свинины ежегодно. Модернизированный комплекс должен не только покрыть растущий спрос, но и создать новые вакансии в отрасли.

Этот комплекс — лишь часть пазла в большой экономической игре. Власти Башкирии нацелились на производство 550 тысяч тонн мяса к 2030 году.

В гонку за тоннами включились и другие гиганты. «Черкизово» и «СоюзПромПтица» активно наращивают мощности по производству курятины и индейки, планируя к 2030 году выйти на показатели в 115 и 65 тысяч тонн соответственно.

Вообще, агропром республики в 2025 году на подъёме. По данным Минсельхоза РБ, в этом году завершат строительство и модернизацию пяти молочных ферм. Общая сумма вложений в «молочку» составила 6,3 миллиарда рублей.

Для «Тавроса» это не первый заход в регион при поддержке властей. Похожий проект их дочерней «Башкирской мясной компании» уже получал одобрение на «Инвестчасе» у главы республики в 2019 году. Тогда предприятие получило льготы и успешно вышло на полную мощность, вложив более 1,5 миллиарда рублей.

Вопросы автору:
А экология не пострадает? Свинокомплексы — это же не про фиалки
Ньюс-Баш
Вопрос в точку. Крупные агрохолдинги сегодня обязаны использовать современные системы очистки и утилизации отходов. Проект будет проходить строгую экологическую экспертизу. Но, конечно, местные жители и активисты будут следить за ним как ястребы — любое нарушение с такими объёмами производства может стать локальной проблемой.
Хорошо, а мне как жителю какая от этого польза?
Ньюс-Баш
Прямая. Во-первых, это новые рабочие места в Бижбулякском районе, а значит — налоги в местный бюджет. Во-вторых, больше свинины, произведённой внутри республики. Теоретически, это может стабилизировать цены на полках магазинов и снизить зависимость от привозного мяса.
Почему инвесторы из Москвы выбрали именно Башкирию?
Ньюс-Баш
Всё просто: бизнес идёт туда, где ему рады. Руководство республики активно привлекает инвесторов, предлагая льготы и поддержку на «Инвестчасах». У агрохолдинга «Таврос» уже есть успешные проекты в регионе, так что для них это знакомая и понятная территория для расширения. Плюс, у Башкирии большие аграрные амбиции, и такие проекты идеально в них вписываются.
бижбулякский район инвестиции свинокомплекс
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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