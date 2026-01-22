Стоимость бензина в Башкирии увеличилась на три копейки за неделю

Средняя цена топлива в Башкирии выросла на 0,05 процента за неделю. С начала прошлого года стоимость бензина увеличилась более чем на восемь процентов.

Федеральная служба государственной статистики представила отчет об изменении стоимости нефтепродуктов в регионах за период с 13 по 19 января. Согласно официальным данным, средний чек на заправках Башкортостана продемонстрировал незначительный рост.

Средняя цена литра горючего увеличилась с 62,98 до 63,01 рубля. Популярная марка АИ-92 теперь отпускается по 60,48 рубля, прибавив в стоимости три копейки. Аналогичное изменение зафиксировано для АИ-95, цена которого достигла 65,25 рубля. Высокооктановый АИ-98 сохранил прежнюю позицию на уровне 88,6 рубля за литр.

Дизельное топливо также показало положительную динамику. Литр солярки подорожал на 0,05 процента и теперь стоит в среднем 74,64 рубля.

В годовом выражении изменения выглядят более существенными. С 20 января 2025 года бензин всех марок в республике вырос в цене на 8,08 процента. Стоимость дизельного топлива за тот же период увеличилась на 10,38 процента.

Общероссийские показатели демонстрируют более быстрый темп роста цен. В среднем по стране топливо подорожало на 0,12 процента — до 65,47 рубля. В Приволжском федеральном округе динамика составила 0,27 процента, достигнув отметки 63,37 рубля.

Основное изменение прайсов произошло в период новогодних праздников. С 22 декабря по 12 января АИ-92 подорожал на 88 копеек, а АИ-95 — на один рубль, при этом марка АИ-98 за это время прибавила в цене сразу 2,5 рубля.

Из-за роста стоимости республика изменила положение в рейтинге доступности бензина. Регион переместился с 11-го на 18-е место среди всех субъектов федерации по данному показателю.

Частные сети АЗС также пересмотрели ценовую политику в начале года. На станциях «Лукойл» литр дизеля достиг 76,48 рубля, а АИ-92 ЭКТО стоит 62,27 рубля, в то время как компания «Башнефть-Розница» увеличила стоимость АИ-100 на 1,4 рубля — до 86,05 рубля.

Эксперты прогнозируют дальнейшее изменение цен в 2026 году. Ожидается рост стоимости бензина в пределах 5–7 процентов, дизельного топлива — на 4–5 процентов, и при сохранении текущей динамики цена АИ-95 может достигнуть 70 рублей к концу года.