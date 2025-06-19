Стерлитамак может получить трёхмиллиардный мост досрочно

Подрядчик Бельского моста в Стерлитамаке намерен завершить строительство досрочно, заявил генеральный директор «Мостострой-11» Николай Руссу на ПМЭФ-2025, сообщает РБК Уфа.

Работы по возведению опор идут полным ходом — все восемь конструкций находятся в активной стадии строительства. К концу августа компания планирует завершить этот этап и приступить к закупке металла для монтажа пролетного строения.

Руссу подчеркнул, что его компания традиционно сдает объекты раньше установленных сроков. Однако конкретные даты досрочного завершения пока не называются — все зависит от финансирования и погодных условий.

Весенний паводок уже внес коррективы в график, заморозив работы на полтора месяца. Климатические риски остаются одним из ключевых факторов, влияющих на темпы строительства.

Возможность ускорения обсуждалась на встрече с главой Башкортостана Радием Хабировым. Руководитель региона положительно оценил текущие темпы работ и пообещал изыскать дополнительные возможности для досрочного завершения проекта.

Бельский мост станет важным элементом транспортной инфраструктуры Стерлитамака, связав разные части города через реку Белую. Стоимость проекта составляет около трех миллиардов рублей.

Технические характеристики Бельского моста в Стерлитамаке

Новый мост протяженностью 398 метров будет построен параллельно существующему сооружению. Длина автодорожной части составит 1035 метров. Двухполосная конструкция станет дублером действующего 45-летнего моста, который признан аварийным с ограничениями движения.

Финансирование и сроки

Проект финансируется из бюджетов Башкортостана и Стерлитамака — республика выделяет 1,2 млрд рублей с 2024 по 2026 год, муниципалитет добавляет оставшуюся сумму до 2028 года. По контракту работы должны завершиться до июля 2028 года, но власти планируют запустить движение до конца 2026 года.

Стратегическое значение

Мост является ключевой транспортной артерией, соединяющей Стерлитамак с Ишимбайским районом и другими муниципалитетами юго-востока республики. Объект имеет стратегическое значение для предприятий города. После запуска нового моста власти будут решать судьбу старого сооружения — планируется его реконструкция в рамках второго этапа проекта.