0
10 часов
Экономика

Стало известно, сколько на самом деле получают жители Башкирии

В Башкирии лишь 2,7% работников имеют зарплату выше 200 тысяч, а больше трети — меньше 45 тысяч рублей.
металлические монеты и бумажные рубли
©News-bash

Агентство РИА-Новости опубликовало свежее исследование, которое наглядно показало реальное положение дел с зарплатами в российских регионах. Для Башкирии цифры оказались не самыми радужными: лишь 2,7% сотрудников крупных и средних предприятий могут похвастаться доходом свыше 200 тысяч рублей в месяц.

Почти 35% работников в республике получают меньше 45 тысяч рублей. Самый же массовый зарплатный сегмент в Башкирии, куда попадает большинство, — это диапазон от 39 до 84 тысяч рублей.

На контрасте с Башкирией выглядят лидеры рейтинга. Первую строчку занял Чукотский автономный округ, где более 200 тысяч в месяц зарабатывает каждый третий сотрудник (36,5%). За ним следуют Москва с показателем 26% и Ямало-Ненецкий автономный округ, где высокооплачиваемых работников насчитали 24,7%.

В первой десятке также оказались другие регионы, богатые природными ресурсами или обладающие столичным статусом. Это Магаданская и Сахалинская области, Камчатский край и Санкт-Петербург. Замыкают всероссийский рейтинг Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария, где доля получающих свыше 200 тысяч рублей не превышает 0,6%.

Ранее, по данным Башстата, среднемесячные денежные доходы жителей республики в первом полугодии 2025 года составили 49 097 рублей. При этом, по информации Росстата, средняя номинальная зарплата за январь-июль достигла 72,1 тысячи рублей, что на 11,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

Несмотря на скромные зарплатные показатели, в долгосрочной перспективе у региона есть точки роста. Минэкономразвития РФ прогнозирует, что в 2026–2028 годах Башкирия может войти в десятку регионов-лидеров по темпам экономического роста. Драйверами должны стать обрабатывающие производства и оборонный комплекс.

Правительство республики, в свою очередь, ожидает, что к концу 2025 года среднемесячная зарплата в регионе превысит 76 тысяч рублей. К 2028 году этот показатель, по прогнозам, может вырасти до 98,4 тысячи.

Похожие записи
0
08.11.2025
Экономика

Доходы жителей Башкирии приблизились к 50 тысячам рублей в месяц

рубли номиналом сто и одна тысяча рублей
Среднемесячные доходы в Башкирии выросли почти до 50 тысяч рублей. Номинальный рост составил 16,9%, а реальный, с поправкой на инфляцию, — 6,7%.
0
06.11.2025
Новости

На рынке труда Башкирии выросла медианная зарплата и спрос на кадры

работа в россии
В Башкирии медианная предлагаемая зарплата подскочила до 79,8 тысяч рублей. При этом сами жители ищут работу с окладом на 10 тысяч меньше.
0
01.11.2025
Новости

Нашли эликсир долголетия?: в Башкирии пообещали жизнь дольше 75 лет к 2027 году

люди идут по улице города
Власти Башкирии опубликовали амбициозный прогноз: средняя продолжительность жизни в республике должна перевалить за 75 лет уже к 2027 году. Разбираемся, за счёт чего хотят добиться таких цифр.
0
27.10.2025
Экономика

В Башкирии снять квартиру могут 37% семей

многоквартирный дом
В Башкирии арендовать квартиру по силам только 37% семей, а доступность жилья республики за-метно просела за год. Рост цен выбил регион из верхней части рейтинга.
0
21.10.2025
Здоровье

В Башкирии материнская смертность достигла рекордно низкого уровня

врачи принимают роды
Врачи республики смогли почти полностью победить материнскую смертность. Всего одна трагедия за 2024 год против 14 в пик ковида. Рассказываем, как им это удалось.
0
13.10.2025
Здоровье

В Башкирии выживаемость пациентов с раком достигла 66,2%

пробирки с биоматериалом
В Башкирии растёт число онкобольных, хотя врачи научились спасать две трети пациентов. Заболеваемость за 10 лет выросла на 16%, на учёте уже 105 тысяч человек.
0
05.10.2025
Образование

В Башкирии число педагогов сократилось на 2 тысячи человек за пять лет

учитель на уроке
За пять лет из школ и вузов Башкирии ушли тысячи педагогов. Статистика показала, что сфера образования становится всё более женской, а кадровый дефицит растёт.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.