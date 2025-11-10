Стало известно, сколько на самом деле получают жители Башкирии

В Башкирии лишь 2,7% работников имеют зарплату выше 200 тысяч, а больше трети — меньше 45 тысяч рублей.

Агентство РИА-Новости опубликовало свежее исследование, которое наглядно показало реальное положение дел с зарплатами в российских регионах. Для Башкирии цифры оказались не самыми радужными: лишь 2,7% сотрудников крупных и средних предприятий могут похвастаться доходом свыше 200 тысяч рублей в месяц.

Почти 35% работников в республике получают меньше 45 тысяч рублей. Самый же массовый зарплатный сегмент в Башкирии, куда попадает большинство, — это диапазон от 39 до 84 тысяч рублей.

На контрасте с Башкирией выглядят лидеры рейтинга. Первую строчку занял Чукотский автономный округ, где более 200 тысяч в месяц зарабатывает каждый третий сотрудник (36,5%). За ним следуют Москва с показателем 26% и Ямало-Ненецкий автономный округ, где высокооплачиваемых работников насчитали 24,7%.

В первой десятке также оказались другие регионы, богатые природными ресурсами или обладающие столичным статусом. Это Магаданская и Сахалинская области, Камчатский край и Санкт-Петербург. Замыкают всероссийский рейтинг Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария, где доля получающих свыше 200 тысяч рублей не превышает 0,6%.

Ранее, по данным Башстата, среднемесячные денежные доходы жителей республики в первом полугодии 2025 года составили 49 097 рублей. При этом, по информации Росстата, средняя номинальная зарплата за январь-июль достигла 72,1 тысячи рублей, что на 11,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

Несмотря на скромные зарплатные показатели, в долгосрочной перспективе у региона есть точки роста. Минэкономразвития РФ прогнозирует, что в 2026–2028 годах Башкирия может войти в десятку регионов-лидеров по темпам экономического роста. Драйверами должны стать обрабатывающие производства и оборонный комплекс.

Правительство республики, в свою очередь, ожидает, что к концу 2025 года среднемесячная зарплата в регионе превысит 76 тысяч рублей. К 2028 году этот показатель, по прогнозам, может вырасти до 98,4 тысячи.