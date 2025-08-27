Главная » Экономика
Стала известна цена продажи «Башкирской содовой компании»

Контрольный пакет «Башкирской содовой компании» продан за 17 млрд рублей. Новый владелец — «Росхим», которым руководит директор «Соды» Эдуард Давыдов.
©АО "Башкирская содовая компания" / ВК

Башкортостан сохранил влияние на предприятие: 11,7% акций переданы в доверительное управление республике. О сделке 27 августа сообщил глава Росимущества Вадим Яковенко.

«Росхим» возглавляет Эдуард Давыдов — действующий директор «Соды». Компания-покупатель входит в структуру УК «Фин-партнер». Ранее она была связана с бизнесом братьев Ротенбергов, однако их представитель это отрицал. Сейчас «Фин-партнером» управляют Алексей Сорокин и Мария Лукьянова.

Продаже предшествовала национализация БСК. В 2020 году после массовых протестов в защиту шихана Куштау предприятие вернули государству. По словам Владимира Путина, причиной стали действия прежних владельцев из группы «Петротэк», которые выводили из компании активы. Теперь у одного из крупнейших предприятий Башкортостана новый частный собственник, но регион остаётся его акционером.

