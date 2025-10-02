Средняя зарплата в Башкирии выросла на 11,7%

Средняя зарплата в Башкирии формально перевалила за 72 тысячи рублей. Но радоваться рано — республика отстает от всей России и соседей по ПФО.

Согласно официальным данным Росстата на которые ссылается РБК-Уфа, средняя номинальная начисленная заработная плата в Башкирии за январь-июль 2025 года составила 72,1 тысячи рублей, что на 11,7% больше аналогичного периода 2024 года. В июле средняя зарплата достигла 74,4 тысячи рублей, превысив уровень июля 2024 года на 12,6%.

За первое полугодие 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата составила 71,7 тысячи рублей, увеличившись на 11,5% по сравнению с январем-июнем 2024 года. В годовом выражении средняя зарплата в республике в 2024 году достигла 67,576 рублей, что на 18,3% выше показателей 2023 года.

Позиция в региональном рейтинге

В Приволжском федеральном округе Башкирия занимает седьмое место среди 14 регионов по размеру средних зарплат. Лидируют традиционно:

Татарстан — 84,7 тысяч рублей

Пермский край — 80,5 тысяч рублей

Нижегородская область — 77,7 тысяч рублей.

При этом по темпам роста зарплат Башкирия показывает минимальную динамику среди регионов ПФО — всего 11,7%, в то время как средний рост по округу составляет 16,7%. Для сравнения, максимальный рост отмечен в Татарстане (20,6%), Удмуртии (20%) и Мордовии (18,7%).

Сравнение с общероссийскими показателями

Средняя зарплата по России в январе-июле 2025 года составила 96,7 тысяч рублей с ростом на 14,7%. Таким образом, башкирские показатели существенно отстают как по абсолютным значениям (на 24,6 тысячи рублей), так и по темпам роста (на 3 процентных пункта).

В первом полугодии 2025 года средняя зарплата по ПФО достигла 73,8 тысяч рублей (+16,8%), что также превышает башкирские показатели.

Реальные доходы населения

Несмотря на номинальный рост зарплат, реальные денежные доходы (с учетом инфляции) жителей Башкирии в первом полугодии 2025 года выросли всего на 4,3%. Для сравнения, по ПФО рост составил 6,4%, а по России — 7,1%.

Инфляция в Башкирии по итогам 2024 года составила 8,87%, что частично нивелирует номинальный рост доходов. В августе 2025 года годовая инфляция снизилась до 8,03%.

Факторы замедления роста

Эксперты выделяют несколько ключевых причин относительно медленного роста зарплат в Башкирии:

Экономические факторы:

Снижение темпов роста экономики и ее «охлаждение» из-за жесткой денежно-кредитной политики

Снижение промышленного производства на 2,1%

Сокращение объема инвестиций

Структурные проблемы:

Дефицит квалифицированной рабочей силы при избытке неквалифицированных кадров

Трудовая миграция — около 166 тысяч человек работают вахтовым методом

Дисбаланс в оплате труда между отраслями

Отраслевые особенности

В различных отраслях экономики Башкирии наблюдается значительная дифференциация в оплате труда:

Высокооплачиваемые отрасли (по данным 2025 года):

Добывающая промышленность — 95 тысяч рублей

Сельское хозяйство (по данным hh.ru) — 152,5 тысяч рублей

Производство кокса и нефтепродуктов — 68,5 тысяч рублей (данные 2019 года)

Традиционно низкооплачиваемые сферы:

Производство кожи и изделий из кожи — 13,5 тысяч рублей

Гостиницы и общественное питание — 18,2 тысячи рублей

Образование и здравоохранение остаются в числе отстающих

Территориальные различия

Внутри республики наблюдается существенное неравенство в уровне доходов:

Лидеры по зарплатам (I квартал 2025 года):

Уфимский район — 90,128 рублей (+4,8%)

Хайбуллинский район — 89,365 рублей

Уфа — 87,269 рублей

Аутсайдеры:

Бурзянский район — 39,194 рубля

Стерлибашевский район — 43,372 рубля

Зианчуринский район — 43,719 рублей

Прогнозы и перспективы

Экономист Всеволод Спивак прогнозирует дальнейшее замедление динамики роста зарплат в 2025 году. Финансист Рустем Акбашев отмечает, что рынок труда республики стабилизировался с одновременным снижением числа вакансий при увеличении предложений.

Эксперты считают, что зарплатные предложения не могут расти бесконечно, и в ближайшее время фокус сместится на нематериальные инструменты привлечения и удержания персонала.

Рост зарплат в республике происходит в первую очередь из-за дефицита рабочей силы, но без связи с ростом производительности труда, что не способствует долгосрочному процветанию экономики.