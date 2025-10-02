Средняя зарплата в Башкирии выросла на 11,7%

Согласно официальным данным Росстата на которые ссылается РБК-Уфа, средняя номинальная начисленная заработная плата в Башкирии за январь-июль 2025 года составила 72,1 тысячи рублей, что на 11,7% больше аналогичного периода 2024 года. В июле средняя зарплата достигла 74,4 тысячи рублей, превысив уровень июля 2024 года на 12,6%.
За первое полугодие 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата составила 71,7 тысячи рублей, увеличившись на 11,5% по сравнению с январем-июнем 2024 года. В годовом выражении средняя зарплата в республике в 2024 году достигла 67,576 рублей, что на 18,3% выше показателей 2023 года.
Позиция в региональном рейтинге
В Приволжском федеральном округе Башкирия занимает седьмое место среди 14 регионов по размеру средних зарплат. Лидируют традиционно:
- Татарстан — 84,7 тысяч рублей
- Пермский край — 80,5 тысяч рублей
- Нижегородская область — 77,7 тысяч рублей.
При этом по темпам роста зарплат Башкирия показывает минимальную динамику среди регионов ПФО — всего 11,7%, в то время как средний рост по округу составляет 16,7%. Для сравнения, максимальный рост отмечен в Татарстане (20,6%), Удмуртии (20%) и Мордовии (18,7%).
Сравнение с общероссийскими показателями
Средняя зарплата по России в январе-июле 2025 года составила 96,7 тысяч рублей с ростом на 14,7%. Таким образом, башкирские показатели существенно отстают как по абсолютным значениям (на 24,6 тысячи рублей), так и по темпам роста (на 3 процентных пункта).
В первом полугодии 2025 года средняя зарплата по ПФО достигла 73,8 тысяч рублей (+16,8%), что также превышает башкирские показатели.
Реальные доходы населения
Несмотря на номинальный рост зарплат, реальные денежные доходы (с учетом инфляции) жителей Башкирии в первом полугодии 2025 года выросли всего на 4,3%. Для сравнения, по ПФО рост составил 6,4%, а по России — 7,1%.
Инфляция в Башкирии по итогам 2024 года составила 8,87%, что частично нивелирует номинальный рост доходов. В августе 2025 года годовая инфляция снизилась до 8,03%.
Факторы замедления роста
Эксперты выделяют несколько ключевых причин относительно медленного роста зарплат в Башкирии:
Экономические факторы:
- Снижение темпов роста экономики и ее «охлаждение» из-за жесткой денежно-кредитной политики
- Снижение промышленного производства на 2,1%
- Сокращение объема инвестиций
Структурные проблемы:
- Дефицит квалифицированной рабочей силы при избытке неквалифицированных кадров
- Трудовая миграция — около 166 тысяч человек работают вахтовым методом
- Дисбаланс в оплате труда между отраслями
Отраслевые особенности
В различных отраслях экономики Башкирии наблюдается значительная дифференциация в оплате труда:
Высокооплачиваемые отрасли (по данным 2025 года):
- Добывающая промышленность — 95 тысяч рублей
- Сельское хозяйство (по данным hh.ru) — 152,5 тысяч рублей
- Производство кокса и нефтепродуктов — 68,5 тысяч рублей (данные 2019 года)
Традиционно низкооплачиваемые сферы:
- Производство кожи и изделий из кожи — 13,5 тысяч рублей
- Гостиницы и общественное питание — 18,2 тысячи рублей
- Образование и здравоохранение остаются в числе отстающих
Территориальные различия
Внутри республики наблюдается существенное неравенство в уровне доходов:
Лидеры по зарплатам (I квартал 2025 года):
- Уфимский район — 90,128 рублей (+4,8%)
- Хайбуллинский район — 89,365 рублей
- Уфа — 87,269 рублей
Аутсайдеры:
- Бурзянский район — 39,194 рубля
- Стерлибашевский район — 43,372 рубля
- Зианчуринский район — 43,719 рублей
Прогнозы и перспективы
Экономист Всеволод Спивак прогнозирует дальнейшее замедление динамики роста зарплат в 2025 году. Финансист Рустем Акбашев отмечает, что рынок труда республики стабилизировался с одновременным снижением числа вакансий при увеличении предложений.
Эксперты считают, что зарплатные предложения не могут расти бесконечно, и в ближайшее время фокус сместится на нематериальные инструменты привлечения и удержания персонала.
Рост зарплат в республике происходит в первую очередь из-за дефицита рабочей силы, но без связи с ростом производительности труда, что не способствует долгосрочному процветанию экономики.