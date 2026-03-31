Средняя зарплата в Башкирии превысила 74 тысячи рублей

Премьер-министр республики Андрей Назаров отчитался перед депутатами Госсобрания о росте доходов жителей и о планах по подготовке кадров для предприятий ОПК.

Средняя заработная плата в Башкортостане по итогам 2025 года достигла 74,4 тысячи рублей, увеличившись на 10% по сравнению с предыдущим годом. Об этом на 31-м заседании Госсобрания — Курултая РБ сообщил премьер-министр региона Андрей Назаров.

По прогнозным данным, спрос на специалистов в экономике республики в текущем году составит порядка 38 тысяч человек, а к 2032 году — более 40 тысяч. Уровень общей безработицы в регионе держится на отметке 1,6% — ниже среднероссийского значения.

В рамках нацпроекта «Кадры» в республике переподготовку прошли около трёх тысяч сотрудников 13 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Общий объём финансирования составил более 166 миллионов рублей. По освоению средств Башкортостан лидирует среди субъектов РФ. В 2026 году власти планируют обучить не менее 2,8 тысячи человек.

В марте 2026 года премьер-министр Башкирии Андрей Назаров утвердил бюджетный прогноз до 2042 года, согласно которому среднемесячная зарплата в республике может увеличиться в четыре раза. На 2026 год прогнозируемый уровень средней зарплаты — 84,7 тысячи рублей, что на 11,4% больше показателя 2025 года.

Министр труда республики Ольга Кабанова ранее называла целевой рост средней зарплаты на 11,4% к концу 2026 года, однако регион продолжает терять позиции в зарплатных рейтингах ПФО и страны.

По данным Росстата, во втором квартале 2025 года безработица в Башкортостане составляла около 1,5–1,6% — один из минимальных показателей в ПФО, что вынуждает работодателей активнее конкурировать за кадры.

По федеральному плану, в рамках нацпроекта «Кадры» с 2025 по 2030 год переподготовку или повышение квалификации должны пройти свыше 120 тысяч работников ОПК по всей стране.