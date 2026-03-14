Средняя зарплата в Башкирии к 2042 году может вырасти вчетверо — но ждать придётся 16 лет

Правительство Башкирии утвердило бюджетный прогноз до 2042 года: средняя зарплата в регионе может достичь 272 тысяч рублей при базовом сценарии.

Кабмин Башкирии в марте 2026 года утвердил долгосрочный бюджетный прогноз до 2042 года, который предполагает четырёхкратный рост среднемесячной зарплаты, сообщает РБК Уфа.

84,7 тысячи в 2026-м, 272 тысячи — в 2042-м

В текущем году средняя зарплата в республике ожидается на уровне 84,7 тысячи рублей — это на 11,4% выше показателя 2025 года. К 2029 году она должна превысить 105 тысяч, а в 2038-м — впервые преодолеть планку в 200 тысяч рублей.

Консервативный сценарий: 241,6 тысячи при слабой нефти

При консервативном сценарии — на фоне низких нефтяных котировок, нестабильного рубля и слабого экономического роста — зарплата увеличится в 3,6 раза и составит 241,6 тысячи рублей. Общий фонд оплаты труда при базовом варианте вырастет в 4,4 раза, при консервативном — в 3,9.

«Рост среднемесячной заработной платы ожидается за счёт регулирования оплаты труда работников бюджетной сферы и мер по повышению зарплат во внебюджетном секторе экономики», — отмечается в документе.

По итогам 2025 года среднемесячная номинальная зарплата в Башкирии составила 74,4 тысячи рублей с ростом на 10% к предыдущему году. Министр труда Башкирии Ольга Кабанова заявила о планах повысить среднюю зарплату на 11,4% к концу 2026 года.

Прогноз Уфы до 2042 года: 206,6 тысячи рублей

Бюджетный прогноз на долгосрочный период формируется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. В марте 2025 года администрация Уфы утвердила аналогичный прогноз для столицы республики до 2042 года с ростом средней зарплаты до 206,6 тысячи рублей. Программу снижения доли населения с доходами ниже границы бедности кабмин принял в октябре 2020 года. В феврале 2026 года правительство обновило целевые показатели: уровень бедности должен снизиться до 7% к 2030 году и до 5% к 2036 году.

По данным Башстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в республике за январь–октябрь 2025 года составила 72 256 рублей — на 10,8% выше аналогичного периода 2024 года. По итогам 2024 года показатель составлял 67 576 рублей, годом ранее — 56 974 рубля. При этом темпы роста зарплат в Башкирии за 2025 год оказались самыми низкими в ПФО.

Уровень бедности: 314 тысяч жителей за чертой

По итогам 2024 года доходы ниже границы бедности имели 314,2 тысячи жителей региона (уровень бедности — 7,7%), за семь лет доля бедных сократилась в 1,6 раза. С 1 января 2026 года МРОТ в Башкирии составляет 31 157 рублей до вычета НДФЛ — работодатели обязаны платить не ниже этого уровня.