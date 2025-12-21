Средний чек на новостройки Уфы вырос до 7,2 млн рублей

Рынок падает, цены растут
Уфа повторяет общероссийский тренд, но с более заметным спадом продаж. В среднем по городам-миллионникам бюджет покупки вырос на 7,6% (до 8,5 млн рублей), а количество сделок сократилось на 10,5%.
В столице Башкирии за 11 месяцев застройщики реализовали всего 8,5 тысяч лотов. Это на 13,8% меньше показателей прошлого года.
Как изменились цены у соседей
По динамике роста цен (5–10%) Уфа находится в одной группе с Москвой, Екатеринбургом и Новосибирском. В других городах Урала и Поволжья ситуация отличается:
- Челябинск — резкий рост на 22,4% (до 7,1 млн руб.).
- Пермь — рост на 10,6%.
- Красноярск и Нижний Новгород — умеренный рост до 5%.
- Казань и Краснодар — цены не изменились (11 млн и 7,1 млн руб. соответственно).
Рост итогового чека происходит на фоне скрытого подорожания — «шринкфляции» жилья. Чтобы удержать цену квартиры в психологически комфортных границах, девелоперы уменьшают площадь.
- Цена метра: К октябрю 2025 года стоимость «квадрата» в уфимских новостройках достигла 166,8 тыс. рублей (+8,4% за год).
- Площадь: Средний метраж квартиры в продаже сократился с 52,8 до 51,5 кв. м.
- Альтернатива: Вторичное жилье в Уфе пока стоит дешевле новостроек — в среднем 6,6–6,7 млн рублей, хотя и в этом сегменте цены за год выросли на 8%.