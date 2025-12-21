Средний чек на новостройки Уфы вырос до 7,2 млн рублей

С января по ноябрь 2025 года бюджет покупки квартиры в новых домах Уфы увеличился на 7,5%. Теперь средняя квартира стоит 7,2 млн рублей. Спрос на этом фоне упал: застройщики продали на 13,8% меньше лотов, чем год назад. Статистику опубликовал сервис мониторинга рынка недвижимости bnMAP.pro.

Рынок падает, цены растут

Уфа повторяет общероссийский тренд, но с более заметным спадом продаж. В среднем по городам-миллионникам бюджет покупки вырос на 7,6% (до 8,5 млн рублей), а количество сделок сократилось на 10,5%.

В столице Башкирии за 11 месяцев застройщики реализовали всего 8,5 тысяч лотов. Это на 13,8% меньше показателей прошлого года.

Как изменились цены у соседей

По динамике роста цен (5–10%) Уфа находится в одной группе с Москвой, Екатеринбургом и Новосибирском. В других городах Урала и Поволжья ситуация отличается:

Челябинск — резкий рост на 22,4% (до 7,1 млн руб.).

— резкий рост на (до 7,1 млн руб.). Пермь — рост на 10,6% .

— рост на . Красноярск и Нижний Новгород — умеренный рост до 5% .

— умеренный рост до . Казань и Краснодар — цены не изменились (11 млн и 7,1 млн руб. соответственно).

Рост итогового чека происходит на фоне скрытого подорожания — «шринкфляции» жилья. Чтобы удержать цену квартиры в психологически комфортных границах, девелоперы уменьшают площадь.