Экономика

Средний чек на новостройки Уфы вырос до 7,2 млн рублей

С января по ноябрь 2025 года бюджет покупки квартиры в новых домах Уфы увеличился на 7,5%. Теперь средняя квартира стоит 7,2 млн рублей. Спрос на этом фоне упал: застройщики продали на 13,8% меньше лотов, чем год назад. Статистику опубликовал сервис мониторинга рынка недвижимости bnMAP.pro.
строящийся дом
©Rutube

Рынок падает, цены растут

Уфа повторяет общероссийский тренд, но с более заметным спадом продаж. В среднем по городам-миллионникам бюджет покупки вырос на 7,6% (до 8,5 млн рублей), а количество сделок сократилось на 10,5%.

В столице Башкирии за 11 месяцев застройщики реализовали всего 8,5 тысяч лотов. Это на 13,8% меньше показателей прошлого года.

Как изменились цены у соседей

По динамике роста цен (5–10%) Уфа находится в одной группе с Москвой, Екатеринбургом и Новосибирском. В других городах Урала и Поволжья ситуация отличается:

  • Челябинск — резкий рост на 22,4% (до 7,1 млн руб.).
  • Пермь — рост на 10,6%.
  • Красноярск и Нижний Новгород — умеренный рост до 5%.
  • Казань и Краснодар — цены не изменились (11 млн и 7,1 млн руб. соответственно).

Рост итогового чека происходит на фоне скрытого подорожания — «шринкфляции» жилья. Чтобы удержать цену квартиры в психологически комфортных границах, девелоперы уменьшают площадь.

  • Цена метра: К октябрю 2025 года стоимость «квадрата» в уфимских новостройках достигла 166,8 тыс. рублей (+8,4% за год).
  • Площадь: Средний метраж квартиры в продаже сократился с 52,8 до 51,5 кв. м.
  • Альтернатива: Вторичное жилье в Уфе пока стоит дешевле новостроек — в среднем 6,6–6,7 млн рублей, хотя и в этом сегменте цены за год выросли на 8%.
Похожие записи
0
20.12.2025
Происшествия

В Уфе спасатели вытащили замерзшую женщину из оврага на улице Сибирякова

спасатели на месте происшествия
Сотрудники Управления гражданской защиты (УГЗ) Уфы подняли со дна оврага женщину, которой было на вид 40–50 лет. Пострадавшая сильно замерзла, ее трясло, она не могла связно говорить.
0
20.12.2025
Новости

В Уфе на Первомайской появился памятник архитектору Маргарите Куприяновой

маргарита Куприянова
В декабре 2025 года в Черниковке установили бронзовую скульптуру главного архитектора района Маргариты Куприяновой. Памятник находится на аллее рядом с площадью Орджоникидзе, в окружении знаменитых «восьмиэтажек».
0
18.12.2025
Происшествия

Второй случай за неделю: в Уфе упал лифт с людьми в доме на улице Цюрупы

спасатели на месте происшествия
В Уфе в доме на улице Цюрупы, 78 сорвался лифт. В кабине находились три человека: двое мужчин и женщина. Это второй случай падения лифта в городе за неделю.
0
18.12.2025
Новости

Мэр Уфы вошел в тройку лидеров рейтинга градоначальников России по итогам года

Ратмир Мавлиев
Ратмир Мавлиев занял третье место в итоговом национальном рейтинге мэров за 2025 год. Лидерами списка стали главы Грозного и Москвы.
0
16.12.2025
Дороги и транспорт

Восточный выезд в Уфе перекроют на три ночи в декабре

восточный выезд в уфе
В декабре Восточный выезд в Уфе полностью закроют на три ночи. Публикуем точный график ограничений для водителей и схемы объезда.
0
15.12.2025
Происшествия

В Уфе возбудили уголовное дело против матери, избившей шестилетнего сына в подъезде

мать с сыном возле лифта
Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело против 34-летней жительницы Уфы, избившей своего шестилетнего сына в подъезде многоэтажки на улице Транспортной в микрорайоне Инорс.
0
15.12.2025
Происшествия

Уфимка устроила сыну ад в лифте за разбитую бутылку спиртного

мать с сыном возле лифта
В Уфе 34-летняя мать попала в поле зрения следователей после видео с избиением шестилетнего сына. Женщина разозлилась на ребенка из-за упавшей бутылки в подъезде.
