Спрос на кредиты в Башкирии сократился в начале 2026 года

В январе объем выдачи потребительских кредитов в Башкирии сократился на 22%, а средняя сумма займа уменьшилась до 156 тысяч рублей. Республика сохраняет место в десятке лидеров по кредитованию.
пятитысячные рублевые купюры
В январе 2026 года объем выданных кредитов наличными в республике составил 6,82 млрд рублей. Это на 22% меньше, чем месяцем ранее. Количество одобренных заявок и средний размер займа также снизились. Данные опубликовало Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Показатели снижения

В первый месяц года жители Башкирии оформили 43 тысячи кредитов наличными. По сравнению с декабрем 2025 года количество выдач сократилось на 12%.

Объем выданных средств сократился на 22%. Заемщики не только реже обращаются в банки, но и запрашивают меньшие суммы. Средний размер одного кредита снизился со 176 тысяч до 156 тысяч рублей (минус 11%).

Несмотря на сезонное снижение, республика остается одним из крупнейших регионов по объему кредитования. Башкирия занимает седьмое место в России по количеству и объему выданных займов.

Справка

Спад в январе — традиционное сезонное явление, однако на рынок влияют и другие факторы. В годовом выражении динамика остается положительной: по сравнению с январем 2025 года объем выдач наличными вырос на 62%. При этом в смежных сегментах, например в автокредитовании, снижение началось еще в конце прошлого года на фоне высоких ставок и замедления спроса.

Параллельно растет число тех, кто добровольно отказывается от займов. По данным News-Bash.ru, к началу 2026 года более 51 тысячи жителей республики установили самозапрет на кредиты через Госуслуги или банки, чтобы защититься от мошенников и импульсивных финансовых решений.

Что это означает для заемщиков

Банки ужесточают требования к заемщикам, а высокие процентные ставки увеличивают стоимость заимствований. Снижение среднего размера кредита свидетельствует о том, что заемщики берут в долг меньшие суммы и избегают крупных обязательств в начале года. По оценкам экспертов, банки продолжат более тщательно оценивать кредитную историю и платежеспособность клиентов.

