Сеть АЗС «Башнефть» снова подняла цены: сколько стоит бензин со 2 ноября

Сеть АЗС «Башнефть» снова обновила прайс на топливо. Со 2 ноября все виды бензина и дизеля стали дороже на 30–50 копеек. Это уже 24-е повышение за год и восьмое с начала осени.

Водителей в Башкирии с утра ждал неприятный сюрприз на заправках «Башнефти». Как сообщает РБК-Уфа, компания в ночь на 2 ноября в очередной раз подняла стоимость всех видов автомобильного топлива. Это подорожание стало уже восьмым с начала осени.

Что почём на стелах?

Теперь за литр АИ-92 придётся отдать 58,70 рубля, а за его фирменную версию ATUM — ровно 60. Популярный АИ-95 обойдётся в 62,50, а сотый бензин и вовсе пробил новую отметку, подорожав на 50 копеек до 83,15 рубля.

Зимнее дизельное топливо тоже не осталось в стороне. Его стоимость подскочила на 50 копеек и теперь составляет 71,90 рубля за литр. Единственное, что пока не тронули, — остатки летнего дизеля, которые продаются по прежней цене в 69,40 рубля.

Осенний марафон подорожаний

Нынешнее подорожание стало 24-м с начала 2025 года. Автомобилисты уже почти привыкли к регулярным обновлениям на стелах АЗС, но частота изменений этой осенью особенно впечатляет.

Напомним, что всего неделю назад Росстат сообщал о рекордном росте цен на бензин в Башкирии с начала сентября. Как ранее писал News-Bash, за неделю с 20 по 27 октября топливо в среднем подорожало на 0,59%, а дизель — на 0,8%. Тогда это было 23-е повышение с начала года.

Осеннее подорожание началось ещё 2 сентября, когда компания впервые после лета подняла цены на 30-40 копеек. Только за октябрь ценники на заправках «Башнефти» менялись четыре раза, одно из повышений произошло 12 октября. Похоже, стабильность — это не про топливный рынок этой осенью.