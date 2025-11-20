0
Экономика

Сделка года в Башкирии: «Росхим» приобретает завод в Салавате за сотни миллиардов

Крупнейший нефтехимический актив Башкирии меняет собственника. Сделку на 270 млрд рублей планируют закрыть до конца года, чтобы покрыть убытки продавца.
рабочая одежда с надписью Газпром нефтехим Салават
©ООО «Газпром нефтехим Салават» / ВКонтакте

«Известия» сообщают о готовящейся продаже одного из главных промышленных активов Башкирии. Речь идет о комплексе «Газпром нефтехим Салават», который в ближайшее время может перейти под крыло холдинга «Росхим».

Источники, близкие к переговорам, утверждают, что стороны уже на финишной прямой. Цена сделки— от 250 до 270 миллиардов рублей. Закрыть вопрос и ударить по рукам планируют в декабре 2025 года.

Для газового монополиста эта сделка — способ залатать финансовые дыры. После потери европейского рынка и фиксации триллионного убытка в прошлом году, корпорация избавляется от непрофильного имущества. А для «Росхима» покупка станет логичным продолжением экспансии: холдинг активно собирает химические заводы по всей стране в единый кулак.

Ситуация вокруг завода в последнее время была напряженной не только в экономическом плане. В сентябре 2025 года предприятие дважды подверглось атаке беспилотников. Тогда в промзоне вспыхнул пожар, но экстренные службы быстро справились с огнем, и обошлось без пострадавших. Мэр Салавата тогда успокаивал горожан, заявляя о штатной работе системы безопасности.

Помимо инцидентов с дронами, завод фигурировал в экологических сводках этой осени. Жители Салавата, Стерлитамака и Уфы массово жаловались на качество воздуха, а датчики фиксировали превышение норм по химвеществам. При этом у предприятия есть и долгосрочные планы развития: к 2028 году здесь обещали запустить производство суперабсорбирующих полимеров. Теперь реализацией этих проектов, вероятно, займется уже новая команда управленцев.

Стоит отметить, что «Росхим» уже закрепился в регионе. В июне 2025 года холдинг приобрел контрольный пакет акций Башкирской содовой компании (БСК). Если сделка по Салавату состоится, в руках одной структуры окажется практически вся ключевая химия республики.

