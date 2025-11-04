0
6 часов
Экономика

Счета россиян блокируют за переводы самому себе: эксперт рассказала, как этого избежать

Переводы денег на свои же счета в России стали рискованными. Финансовый аналитик объяснила, почему банки блокируют такие операции и как не попасть под подозрение системы контроля.
купюры номиналом 5000 рублей
©Ньюс-Баш

Счета россиян могут заморозить даже за перевод денег самому себе. О причинах таких блокировок и способах их избежать рассказала агентству «Прайм» финансовый аналитик Эряния Бочкина. Раньше под подозрение попадали в основном сомнительные операции, теперь же рискует каждый.

Главной причиной стали автоматизированные системы контроля и ужесточение законов по борьбе с отмыванием денег. Алгоритмы банков анализируют поведение клиента, и любое отклонение от привычного сценария может стать поводом для приостановки операции. Финансовые организации обязаны проверять источник средств и могут временно ограничить доступ к счёту.

Под прицел системы попадают необычно крупные или слишком частые транзакции. Подозрения вызовет дробление большой суммы на несколько мелких платежей, а также внезапный вывод накоплений, которые долгое время лежали без движения.

Банк также обратит внимание на частые переводы на новые реквизиты, нетипичные пополнения от третьих лиц или операции с признаками анонимности. Даже нестандартное или пустое поле «назначение платежа» может запустить проверку.

Чтобы не столкнуться с блокировкой, эксперт советует не дробить переводы и не отправлять деньги незнакомцам. При крупных операциях лучше заранее предупредить свой банк, а в назначении платежа указывать понятную суть, например, «перевод личных средств».

Если счёт всё-таки заморозили, необходимо связаться с банком и предоставить документы, подтверждающие законность происхождения денег. Чем быстрее вы это сделаете, тем скорее вернёте доступ к своим финансам.

Важно понимать, что банк не обязан заранее уведомлять о блокировке — решение часто принимается автоматически. По прогнозам экспертов, в ближайший год с подобными проверками могут столкнуться до 20% российских фрилансеров, чьи финансовые потоки вызывают вопросы у систем мониторинга.

