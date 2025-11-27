0
Экономика

С 2026 года вводится НДС 22% на услуги по банковским операциям

С 1 января 2026 года отменяется льгота по НДС для банковских комиссий. Кредитные организации будут уплачивать налог 22% с доходов от эквайринга, процессинга и обслуживания карт.
купюры номиналом 5000 рублей
С начала 2026 года российские кредитные организации будут уплачивать налог на добавленную стоимость в размере 22% с комиссионных доходов. Закон был принят Госдумой 20 ноября, одобрен Советом Федерации и вступит в действие после подписания президентом, сообщает РБК.

Изменения затрагивают комиссии за эквайринг, процессинг и межбанковские операции. Налог будет начисляться на саму комиссию, а не на сумму платежа или перевода. Льгота, освобождавшая банки от уплаты НДС по этим операциям, действовала с 2006 года.

Под налогообложение попадают услуги по приему безналичной оплаты в торговых точках, обработка и передача платежных данных, а также услуги по выпуску карт, SMS-информированию и консультациям. Операции по открытию вкладов, обслуживанию счетов и обмену валюты остаются освобожденными от НДС. Платежи через Систему быстрых платежей по QR-коду также не облагаются налогом.

Представители банковского сектора отмечают рост расходов в связи с введением налога. Сбербанк оценивает потери отрасли более чем в 200 миллиардов рублей. Финансовые организации могут пересмотреть тарифы на обслуживание карт и сократить программы бонусов.

