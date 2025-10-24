С 1 марта 2026 года изменятся сроки и правила оплаты ЖКХ: какие еще изменения ждут россиян

С марта 2026 года россиянам отсрочили оплату ЖКХ, но тарифы снова вырастут. Квитанции будут приходить позже, а отчёты УК станут прозрачнее.

С 1 марта 2026 года россияне получат дополнительные пять дней для оплаты коммунальных услуг — крайний срок переносится с 10-го на 15-е число каждого месяца. Тарифы на ЖКХ вырастут в среднем на 9,9%, индексация состоится с 1 октября 2026 года, а не с июля, как было ранее. Об этом сообщает Московский комсомолец.

Новые сроки оплаты

Квитанции за коммунальные услуги будут приходить до 5-го числа месяца вместо 1-го числа. Оплатить их нужно будет до 15-го числа. Эти сроки установлены федеральным законом № 177-ФЗ от 24 июня 2025 года и являются обязательными для всех управляющих компаний. Изменить их через решение общего собрания жильцов или договор с УК теперь нельзя.

Перенос срока связан с тем, что большинство россиян получают зарплату между 10-м и 15-м числом. Дополнительные пять дней помогут избежать просрочек, пеней и штрафов. Особенно это важно для пенсионеров, чьи выплаты поступают в середине месяца.

Рост тарифов

Совокупный платеж за коммунальные услуги в 2026 году вырастет на 9,9%. Газ подорожает на 9,6%, электроэнергия — на 11,3%. Индексация произойдет 1 октября 2026 года, что на три месяца позже обычного срока.

В 2027 году рост тарифов составит 8,7%, в 2028 году — 7,1%. При расчете новых ставок учитываются прогнозная инфляция, изменения стоимости газа и электроэнергии. Ресурсоснабжающим компаниям дополнительно заложат 1,5% выручки ежегодно на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Единая отчетность УК

С первого квартала 2026 года управляющие компании обязаны публиковать отчеты о своей деятельности в ГИС ЖКХ по единой форме. В отчетах будет указана полная информация о доходах, расходах, задолженностях жильцов и УК, перечень выполненных работ и планы на будущее. Это повысит прозрачность работы УК и позволит жильцам контролировать расходование средств.

Электронные квитанции

Минстрой подготовил законопроект о переходе на электронные платежные документы через ГИС ЖКХ и портал Госуслуги. Переход будет добровольным и поэтапным — при согласии граждан. Бумажные квитанции сохранятся для тех, кто не готов к цифровому формату. Сейчас пилотный проект запущен в Московской области.

Льготы и субсидии

Субсидии на оплату ЖКУ положены семьям, у которых доля расходов на коммунальные услуги превышает 22% дохода (в Москве — 10%). Пенсионеры старше 70 лет получают компенсацию 50% взносов на капремонт, старше 80 лет — 100%. Оформить льготы можно через Госуслуги без сбора множества справок. Субсидии автоматически продлеваются на шесть месяцев.

Пени по задолженностям ЖКХ до конца 2026 года начисляются по сниженной ставке — 9,5% или по ключевой ставке ЦБ, в зависимости от того, что меньше.

В 2025 году тарифы на ЖКХ выросли на 11,9% с 1 июля. Газ подорожал на 10,3%, электроэнергия — на 12,6%. Рост тарифов ЖКХ в 2026 году добавит 0,4 процентного пункта к инфляции.

Новые правила призваны упростить расчеты, снизить количество ошибок в начислениях и улучшить платежную дисциплину. По словам депутата Александра Якубовского, граждане будут тратить меньше времени на разбирательства, а платежи станут понятнее.