0
7 минут
Экономика

Рынок труда — 2026: кто потеряет работу и к чему готовиться

В 2026 году работодатели продолжат сокращать сотрудников, занятых рутинным трудом. Основная причина — автоматизация и нейросети.
рабочий за станком
©Андрей Назаров / Телеграм

Под угрозой увольнения или снижения дохода — офисные сотрудники, чью работу могут выполнять алгоритмы. При этом в промышленности и строительстве сохраняется острый дефицит кадров.

Разбираем, кто в зоне риска и как защитить свой доход.

Содержание
  1. Кто рискует потерять работу
  2. Профессии в зоне риска:
  3. Скрытая безработица
  4. Кого ищут работодатели
  5. Кто востребован:
  6. Что делать
  7. Чтобы остаться востребованным:

Кто рискует потерять работу

Эксперты прогнозируют сокращения в сферах, где работу можно оцифровать или стандартизировать. Главный критерий риска — отсутствие уникального результата. Если сотрудник просто переносит данные или действует по скрипту, его заменит программа.

Профессии в зоне риска:

  • Офисные администраторы и менеджеры среднего звена. Сотрудники, которые занимаются только пересылкой документов и составлением отчетов.
  • Начинающие IT-специалисты (Junior). Нейросети уже пишут базовый код быстрее и дешевле, чем новички без опыта.
  • Линейные бухгалтеры и операционисты. Ввод первичной документации и простые расчеты автоматизируются.
  • Операторы кол-центров и службы поддержки. Чат-боты и голосовые помощники заменяют первую линию поддержки.

Скрытая безработица

Не всех уволят напрямую. Экономисты ожидают рост скрытой безработицы. Чтобы не платить выходные пособия и сохранять штат формально, компании будут переводить сотрудников на неполный рабочий день или сокращенную неделю.

По прогнозам, с этим столкнутся до 5 млн человек. Официально человек числится в штате, но его реальный доход падает. Это позволяет бизнесу экономить фонд оплаты труда, не портя статистику.

Кого ищут работодатели

Пока в офисах идут сокращения, в реальном секторе не хватает людей. Дефицит кадров в 2026 году может достигнуть 4 млн человек.

Кто востребован:

  • Квалифицированные рабочие: сварщики, токари, операторы станков.
  • Строители и инженеры.
  • Врачи и медперсонал.
  • Водители спецтехники.

В этих сферах зарплаты растут, потому что заменить людей роботами здесь сложнее и дороже, чем в офисе.

Что делать

Рынок труда поляризуется: «середина» проваливается, растет спрос на экспертов и ручной труд. Просто «ходить в офис» за зарплату больше не получится.

Чтобы остаться востребованным:

  1. Осваивайте сложные навыки. Учитесь тому, что не может сделать ИИ: переговоры, управление сложными проектами, принятие нестандартных решений.
  2. Идите в дефицитные ниши. Если вы в начале карьеры, рассмотрите инженерные и производственные специальности.
  3. Развивайте soft skills. Гибкие навыки и умение общаться становятся важнее умения просто нажимать кнопки.
