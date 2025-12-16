Рынок труда — 2026: кто потеряет работу и к чему готовиться

Под угрозой увольнения или снижения дохода — офисные сотрудники, чью работу могут выполнять алгоритмы. При этом в промышленности и строительстве сохраняется острый дефицит кадров.
Разбираем, кто в зоне риска и как защитить свой доход.
Кто рискует потерять работу
Эксперты прогнозируют сокращения в сферах, где работу можно оцифровать или стандартизировать. Главный критерий риска — отсутствие уникального результата. Если сотрудник просто переносит данные или действует по скрипту, его заменит программа.
Профессии в зоне риска:
- Офисные администраторы и менеджеры среднего звена. Сотрудники, которые занимаются только пересылкой документов и составлением отчетов.
- Начинающие IT-специалисты (Junior). Нейросети уже пишут базовый код быстрее и дешевле, чем новички без опыта.
- Линейные бухгалтеры и операционисты. Ввод первичной документации и простые расчеты автоматизируются.
- Операторы кол-центров и службы поддержки. Чат-боты и голосовые помощники заменяют первую линию поддержки.
Скрытая безработица
Не всех уволят напрямую. Экономисты ожидают рост скрытой безработицы. Чтобы не платить выходные пособия и сохранять штат формально, компании будут переводить сотрудников на неполный рабочий день или сокращенную неделю.
По прогнозам, с этим столкнутся до 5 млн человек. Официально человек числится в штате, но его реальный доход падает. Это позволяет бизнесу экономить фонд оплаты труда, не портя статистику.
Кого ищут работодатели
Пока в офисах идут сокращения, в реальном секторе не хватает людей. Дефицит кадров в 2026 году может достигнуть 4 млн человек.
Кто востребован:
- Квалифицированные рабочие: сварщики, токари, операторы станков.
- Строители и инженеры.
- Врачи и медперсонал.
- Водители спецтехники.
В этих сферах зарплаты растут, потому что заменить людей роботами здесь сложнее и дороже, чем в офисе.
Что делать
Рынок труда поляризуется: «середина» проваливается, растет спрос на экспертов и ручной труд. Просто «ходить в офис» за зарплату больше не получится.
Чтобы остаться востребованным:
- Осваивайте сложные навыки. Учитесь тому, что не может сделать ИИ: переговоры, управление сложными проектами, принятие нестандартных решений.
- Идите в дефицитные ниши. Если вы в начале карьеры, рассмотрите инженерные и производственные специальности.
- Развивайте soft skills. Гибкие навыки и умение общаться становятся важнее умения просто нажимать кнопки.