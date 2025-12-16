Рынок труда — 2026: кто потеряет работу и к чему готовиться

В 2026 году работодатели продолжат сокращать сотрудников, занятых рутинным трудом. Основная причина — автоматизация и нейросети.

Под угрозой увольнения или снижения дохода — офисные сотрудники, чью работу могут выполнять алгоритмы. При этом в промышленности и строительстве сохраняется острый дефицит кадров.

Разбираем, кто в зоне риска и как защитить свой доход.

Кто рискует потерять работу

Эксперты прогнозируют сокращения в сферах, где работу можно оцифровать или стандартизировать. Главный критерий риска — отсутствие уникального результата. Если сотрудник просто переносит данные или действует по скрипту, его заменит программа.

Профессии в зоне риска:

Офисные администраторы и менеджеры среднего звена . Сотрудники, которые занимаются только пересылкой документов и составлением отчетов.

. Сотрудники, которые занимаются только пересылкой документов и составлением отчетов. Начинающие IT-специалисты (Junior) . Нейросети уже пишут базовый код быстрее и дешевле, чем новички без опыта.

. Нейросети уже пишут базовый код быстрее и дешевле, чем новички без опыта. Линейные бухгалтеры и операционисты . Ввод первичной документации и простые расчеты автоматизируются.

. Ввод первичной документации и простые расчеты автоматизируются. Операторы кол-центров и службы поддержки. Чат-боты и голосовые помощники заменяют первую линию поддержки.

Скрытая безработица

Не всех уволят напрямую. Экономисты ожидают рост скрытой безработицы. Чтобы не платить выходные пособия и сохранять штат формально, компании будут переводить сотрудников на неполный рабочий день или сокращенную неделю.

По прогнозам, с этим столкнутся до 5 млн человек. Официально человек числится в штате, но его реальный доход падает. Это позволяет бизнесу экономить фонд оплаты труда, не портя статистику.

Пока в офисах идут сокращения, в реальном секторе не хватает людей. Дефицит кадров в 2026 году может достигнуть 4 млн человек.

Кто востребован:

Квалифицированные рабочие: сварщики, токари, операторы станков.

Строители и инженеры.

Врачи и медперсонал.

Водители спецтехники.

В этих сферах зарплаты растут, потому что заменить людей роботами здесь сложнее и дороже, чем в офисе.

Что делать

Рынок труда поляризуется: «середина» проваливается, растет спрос на экспертов и ручной труд. Просто «ходить в офис» за зарплату больше не получится.

Чтобы остаться востребованным: