Росстат зафиксировал рост реальных доходов в Башкирии

Росстат опубликовал отчет о финансовом состоянии граждан за первые девять месяцев 2025 года.

Аналитики ведомства подсчитали, что реальные располагаемые доходы жителей Башкирии увеличились на 5,2% по сравнению с прошлым годом. Эта статистика учитывает средства, остающиеся у граждан после обязательных платежей и с поправкой на инфляцию.

Номинальные доходы населения также показали рост. Среднемесячный доход на одного жителя республики составил 49 100 рублей. Этот показатель увеличился на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Потребительские расходы граждан составили в среднем 45 300 рублей в месяц, увеличившись на 14,8% за год. Таким образом, расходы росли почти с той же скоростью, что и доходы.

Средняя начисленная заработная плата в республике достигла 72 100 рублей. За год она выросла на 11,1%. Этот темп роста оказался ниже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу, где рост составил 16%.

Темпы роста зарплат в Башкирии также ниже среднероссийских. В целом по стране зарплаты выросли на 14,3%, а их средний размер достиг 96 200 рублей. Правительство Башкирии прогнозирует, что средняя зарплата в регионе достигнет 98 тысяч рублей к 2028 году.