Росстат: средняя зарплата в Башкирии выросла до 72,3 тысячи рублей

Башкирия заняла середину зарплатного рейтинга Приволжского федерального округа — седьмое место из 14, сообщает РБК-Уфа. Лидирует Татарстан: там работникам в среднем начисляют 86,9 тысячи рублей. На втором месте Пермский край (80,8 тысячи), на третьем — Нижегородская область (78 тысяч).
Республика обогнала южных и западных соседей. Меньше всего в округе получают жители Саратовской области (65 тысяч), Пензенской области (65,2 тысячи) и Мордовии (65,3 тысячи рублей).
Отставание от страны
Зарплаты в Башкирии растут медленнее, чем в среднем по стране. Общероссийский показатель за десять месяцев составил 96,6 тысячи рублей — это на 24 тысячи больше, чем в республике. В целом по России доходы выросли на 14,4%, тогда как в Башкирии — только на 10,8%.
Даже средний показатель по Поволжью оказался выше башкирского — 74,9 тысячи рублей.
Статистика доходов
Рост доходов в регионе замедлился. Для сравнения: по итогам 2024 года средняя зарплата в Башкирии выросла сразу на 18,3% и составляла 67,5 тысячи рублей. Самые высокие зарплаты в 2025 году сохраняются в добыче полезных ископаемых, IT и финансовом секторе.
Статистика «средней» зарплаты не всегда отражает реальные доходы большинства. По данным news-bash.ru, в республике сохраняется сильное расслоение: более трети работающих жителей получают меньше 45 тысяч рублей. Зарплатой выше 200 тысяч могут похвастаться только 2,7% работников.