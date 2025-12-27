0
4 часа
Экономика

Росстат: средняя зарплата в Башкирии выросла до 72,3 тысячи рублей

За десять месяцев 2025 года средняя начисленная зарплата в республике выросла до 72,3 тысячи рублей. Это на 10,8% больше, чем за тот же период прошлого года, следует из отчета Росстата.
кошелек с пятитысячными купюрами
©news-bash

Башкирия заняла середину зарплатного рейтинга Приволжского федерального округа — седьмое место из 14, сообщает РБК-Уфа. Лидирует Татарстан: там работникам в среднем начисляют 86,9 тысячи рублей. На втором месте Пермский край (80,8 тысячи), на третьем — Нижегородская область (78 тысяч).

Республика обогнала южных и западных соседей. Меньше всего в округе получают жители Саратовской области (65 тысяч), Пензенской области (65,2 тысячи) и Мордовии (65,3 тысячи рублей).

Отставание от страны

Зарплаты в Башкирии растут медленнее, чем в среднем по стране. Общероссийский показатель за десять месяцев составил 96,6 тысячи рублей — это на 24 тысячи больше, чем в республике. В целом по России доходы выросли на 14,4%, тогда как в Башкирии — только на 10,8%.

Даже средний показатель по Поволжью оказался выше башкирского — 74,9 тысячи рублей.

Статистика доходов

Рост доходов в регионе замедлился. Для сравнения: по итогам 2024 года средняя зарплата в Башкирии выросла сразу на 18,3% и составляла 67,5 тысячи рублей. Самые высокие зарплаты в 2025 году сохраняются в добыче полезных ископаемых, IT и финансовом секторе.

Статистика «средней» зарплаты не всегда отражает реальные доходы большинства. По данным news-bash.ru, в республике сохраняется сильное расслоение: более трети работающих жителей получают меньше 45 тысяч рублей. Зарплатой выше 200 тысяч могут похвастаться только 2,7% работников.

Похожие записи
0
20.12.2025
Криминал

РЖД выплатили 1 млн рублей машинистам из Уфы, работавшим без договора

деньги в кошельке
Уфимская транспортная прокуратура через суд взыскала с ОАО «РЖД» долги по зарплате для двух работников Эксплуатационного вагонного депо Дёма. Мужчины несколько лет трудились без официального оформления
0
12.12.2025
Новости

В Башкирии выросли зарплаты специалистов по робототехнике

купюры номиналом 5000 рублей
В 2025 году предложения для специалистов по робототехнике в Башкирии увеличились на 8%. Эксперты привели данные по заработку в регионе и по стране.
0
11.12.2025
Новости

Названы самые высокооплачиваемые сферы труда в Башкирии

кошелек с пятитысячными купюрами
В Башкирии за девять месяцев 2025 года самая высокая зарплата — в добыче полезных ископаемых, наименьшая — в гостиницах и общепите.
0
10.12.2025
Новости

Стала известна минимальная зарплата работников внебюджетной сферы в Башкирии в 2026 году

пятитысячные рублевые купюры
Власти Башкортостана продлили региональное соглашение о минимальной оплате труда для сотрудников внебюджетного сектора, сообщила Гострудинспекция республики.
0
10.12.2025
Новости

В Госдуме предложили сократить рабочий день до 6 часов: депутаты готовят законопроект о 30-часовой неделе

собеседники сидят с ручками
Фракция КПРФ готовит к внесению в нижнюю палату парламента законопроект об изменении трудового графика россиян, передает РИА Новости. Инициатива предполагает законодательное закрепление шестичасового рабочего дня вместо нынешнего восьмичасового.
0
08.12.2025
Экономика

Эксперты назвали реальную сумму, которую готовы платить работодатели в Башкирии

деньги под кошельком
Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru изучили рынок труда республики за ноябрь и опубликовали данные о доходах.
0
07.12.2025
Новости

Эксперты подсчитали литры выпитого спиртного в Башкирии

бутылки алкоголя в магазине
Федеральная служба статистики (ЕМИСС) опубликовала данные по продажам спиртного в Башкортостане за девять месяцев 2025 года. На одного жителя республики пришлось 1,59 литра этанола.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.