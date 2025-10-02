Российский рубль укрепился к доллару до минимума за месяц

Курс доллара на Мосбирже впервые с начала сентября упал ниже 82 рублей. Рубль укрепляется на фоне высоких ставок ЦБ, которые заставляют компании продавать валюту

Курс доллара на Московской бирже 1 октября впервые с начала сентября опустился ниже отметки 82 рублей, достигнув минимальных значений почти за месяц. Вечный фьючерс на американскую валюту (USDRUBF) в моменте снижался до 80,95 рубля, что стало самым низким уровнем с 4 сентября, пишет РБК.

Центробанк России установил официальный курс доллара на 2 октября на уровне 81,4967 рубля, что на 1,11 рубля ниже предыдущего значения. Это первое падение американской валюты ниже 82 рублей с 6 сентября. Евро также подешевел на 1,23 рубля до 95,6382 рубля, а китайский юань снизился на 16 копеек до 11,3920 рубля.

Факторы укрепления российской валюты

Укрепление рубля продолжается несколько дней подряд на фоне пересмотра участниками рынка ожиданий относительно денежно-кредитной политики Банка России. «По-прежнему высокие процентные ставки продолжают компенсировать негативное влияние на рубль внешнеторгового фактора», — отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

12 сентября ЦБ снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 17%, что оказалось менее агрессивным, чем ожидал рынок. Высокие рублевые расходы компаний из-за инфляции подталкивают их к продаже большего объема валюты вместо дорогого кредитования. Ближайшее заседание по ключевой ставке запланировано на 24 октября.

Прогнозы на октябрь

Аналитики ожидают умеренного ослабления рубля в октябре. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова прогнозирует курс доллара в коридоре 81-86 рублей. Портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов считает, что средний курс доллара может составить около 85 рублей, достигнув к концу месяца уровня 87 рублей.

На валютный курс в октябре будут влиять завершение налогового периода, цены на нефть и геополитические факторы. Участники рынка ожидают выступления президента Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» 2 октября.