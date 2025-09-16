Россияне резко охладели к займам наличными

Россияне массово отказываются от кредитов наличными. Выдача в августе упала почти вдвое, хотя средний чек займа при этом даже подрос. Разбираемся, почему.

Последствия высоких ставок и общей неопределенности ударили по кошелькам граждан. Россияне внезапно охладели к кредитам наличными, что привело к резкому сокращению банковских выдач.

Такой вывод следует из свежей статистики Объединенного кредитного бюро, которой поделились РИА Новости. Люди стали реже занимать у банков, а сами суммы уменьшились. Августовские выдачи рухнули почти вдвое по числу договоров в сравнении с прошлым годом. В денежном эквиваленте просадка составила 39 процентов.

При этом те, кто все же решился на заем, стали просить у банков больше. Средний чек по кредиту подрос на 21 тысячу, достигнув отметки в 196 тысяч рублей. А вот расплачиваться с долгами граждане хотят побыстрее. Срок кредитования сократился с 34 до 30 месяцев.

Несмотря на падение спроса, стоимость денег для населения остается высокой. Полная стоимость кредита в августе лишь немного снизилась до 32,22%, что всё равно значительно выше прошлогодних 28,95%. Самые крупные суммы брали в Севастополе, Москве и на Кавказе.

Недавно Центробанк вроде бы дал повод для оптимизма, опустив ключевую ставку до 17 процентов. Однако финансовые организации отреагировали на это почти незаметно. Эксперты считают, что ждать серьезного удешевления займов до конца октября не стоит.