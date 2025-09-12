0
Экономика

Россиянам рассказали о ценах на сахар в 2026 году

В России ждут стабильных цен на сахар в 2026 году благодаря отличному урожаю свёклы. Но есть нюанс: из-за общей инфляции производители рискуют остаться без прибыли.
Российские сахарные заводы рискуют столкнуться со снижением маржинальности. Причиной, как ни странно, станет стабильность цен на их продукцию на фоне общей инфляции, о чём сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков.

Прогноз объясняется просто: в сезоне 2025–2026 годов ожидается небольшой рост производства. Всё благодаря хорошему урожаю сахарной свёклы, который сейчас собирают аграрии.

По данным на 8 сентября, килограмм сахара уже подешевел на 3,3% за год, опустившись до отметки 72,85 рубля. При этом годовое потребление в стране оценивается примерно в 5,7 миллиона тонн.

Производственные мощности уже сейчас превосходят внутренний спрос. За сезон с августа 2024-го по июль 2025-го заводы выпустили свыше 6,3 миллиона тонн сладкого продукта.

На фоне сахарной стабильности другие продукты продолжают потихоньку дорожать. Например, в конце августа выросли цены на свинину, говядину и гречку. Зато овощи, наоборот, стали дешевле: картофель потерял в цене 7,6%, а морковь — 6,6%.

