Россиянам готовят жёсткий лимит на банковские карты

Минцифры хочет ограничить число банковских карт на человека до десяти. Финансисты бьют тревогу: мера ударит не по аферистам, а по простым людям, создав «карточное рабство» и привязав их к старым банкам.

Обычные россияне рискуют попасть в «карточное рабство» из-за свежей инициативы властей. Как сообщают «Известия», Минцифры готовит новый пакет мер против мошенников, который может аукнуться совсем не тем, кому предназначался.

Суть затеи, которую уже прозвали «Антифрод 2.0», проста: ограничить количество пластика в одних руках. По задумке, в одном банке можно будет держать не более пяти карт, а всего по всем финансовым учреждениям — не более десяти.

В финансовой отрасли уже схватились за голову. Эксперты отмечают, что примерно 17% граждан страны имеют больше пяти карт, а у 6% их число перевалило за десяток. Люди просто комбинируют кэшбэки и бонусы, заводят карты для родных, а не для тёмных делишек.

Новый лимит загонит людей в ловушку, которую глава Нацсовета финрынка Андрей Емелин назвал «карточным рабством». Человек окажется намертво привязан к тем банкам, где у него уже есть счета. Ведь простого и быстрого механизма для закрытия ненужной карты сейчас попросту нет.

К слову, это не единственное ужесточение в финансовой сфере. По данным на лето 2025 года, Росфинмониторинг уже получил право приостанавливать переводы россиян на срок до десяти дней. Блокировка возможна при подозрении в отмывании денег по закону 115-ФЗ.

Сам пакет «Антифрод 2.0» — это целый комплекс мер, который могут внести в Госдуму этой осенью. Помимо лимита на карты, там обсуждают регулирование виртуальных номеров и даже введение новой уголовной статьи за кибервымогательство.