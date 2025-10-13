Россиян предупредили о новых ограничениях с банковскими картами

С декабря в России вводят лимит на число банковских карт: до 5 в одном банке и до 20 всего. Мера направлена против дропперов и мошеннических схем.

С декабря 2025 года в России планируют ввести ограничение на количество банковских карт, оформленных на одного человека: не более пяти карт в одном банке и не более двадцати во всех банках суммарно. Эта мера направлена на борьбу с дропперами — людьми, через чьи карты мошенники выводят похищенные средства.

Основная цель нововведения — подорвать инфраструктуру кибермошенников. В 2024 году с помощью дропперских схем у россиян украли более 27,5 млрд рублей. Ограничивая количество карт, власти усложняют преступникам возможность массово обналичивать деньги через подставных лиц.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, изначально обсуждался более жёсткий лимит в 10 карт, но от него отказались в пользу гибкой схемы «5+20». В Центральном банке поддержали инициативу, отметив, что она станет эффективным инструментом против мошеннических схем.

Для большинства россиян изменения будут незаметны. По статистике, только 6% граждан пользуются более чем десятью банковскими картами, поэтому лимит в 20 карт не создаст неудобств. Пока неясно, что будет с уже выпущенными картами, если их количество превышает лимит. Вероятно, они продолжат работать, поскольку банки не могут закрывать счета без согласия клиента.

Одновременно с введением лимитов планируется запустить специальный сервис, который позволит гражданам отслеживать все выпущенные на их имя карты. Предполагается, что он будет интегрирован с порталом «Госуслуги», по аналогии с уже существующим сервисом для контроля SIM-карт.