0
8 минут
Экономика

Росфинмониторинг получит прямой доступ к операциям россиян по СБП и картам «Мир»

Президент России подписал закон, который предоставляет Росфинмониторингу право прямого доступа к данным о переводах граждан через Систему быстрых платежей, по QR-кодам и по картам национальной платежной системы «Мир». Согласно документу, новые положения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
банковская карта Visa
©Gemini

Ранее Росфинмониторинг получал сведения о подозрительных операциях по запросам в отдельные банки и организации. Теперь предусмотрен доступ к информационным ресурсам Национальной системы платежных карт, при этом оператору запрещено информировать клиентов о передаче данных в уполномоченный орган.

Под действие закона попадают все операции по картам «Мир», переводы через СБП (в том числе по номеру телефона) и платежи по единому QR-коду. Заявленная цель изменений — повышение эффективности противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

По данным Банка России, в 2024 году через СБП было проведено более 13 миллиардов операций. Общий объем платежей за этот период приблизился к 70 триллионам рублей, при этом показатель значительно вырос по сравнению с предыдущим годом.

В последние месяцы ужесточаются и другие меры контроля в финансовой сфере. Банки усилили проверку операций по снятию наличных: если клиент сразу обналичивает полученный перевод или кредитные средства, операция может проходить дополнительную проверку.

Параллельно Банк России объявил о переходе к обязательной привязке ИНН к банковским счетам граждан. Ведомство поясняет, что этот шаг направлен, в частности, на борьбу с использованием так называемых дропперов, на счета которых поступают средства от мошеннических схем.

Похожие записи
0
11.12.2025
Криминал

Россияне начали получать странные переводы на карты: юристы советуют не тратить деньги и бежать в банк

смартфон в руках у девушки
В России начали приходить неожиданные деньги на карту — но тратить их опасно. Это может обернуться уголовной ответственностью.
0
10.12.2025
Новости

Банки РФ утвердили бессрочный режим работы для карт «Мир»

две банковские карты мир
Совет участников рынка и Национальная система платёжных карт (НСПК) приняли решение сделать бессрочным использование карт «Мир», у которых формально истек срок действия.
0
15.12.2025
Новости

Глава Кировского района Уфы получил Почетную грамоту президента РФ

владимир путин
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении главы администрации Кировского района Уфы Илвира Нурдавлятова. Чиновник удостоен Почетной грамоты президента РФ.
0
15.12.2025
Происшествия

В Башкирии волки загрызли привязанного сторожевого пса в деревне Магадеево: осталась только голова

останки собаки
В деревне Магадеево Бурзянского района Башкирии стая волков загрызла сторожевую собаку. Утром 15 декабря хозяин обнаружил останки питомца во дворе.
0
15.12.2025
Происшествия

Четверо детей отравились парами хлора в бассейне спортшколы в Башкирии

прокуратура на месте происшествия в бассейне
В Янауле четверо детей были доставлены в больницу с симптомами отравления после посещения бассейна. Об инциденте сообщили в республиканской прокуратуре.
0
15.12.2025
Спорт

Форвард «Салавата Юлаева» Ремпал пропустит выездную серию по семейным обстоятельствам

шелдон ремпал
Форвард Шелдон Ремпал не вылетел с «Салаватом Юлаевым» на выездные матчи КХЛ. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба уфимского клуба изданию «Чемпионат». Хоккеист остался дома из-за семейных обстоятельств.
0
15.12.2025
Здоровье

Восемь школ и три детсада в Башкирии перевели на карантин

надпись карантин
В Башкирии из‑за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом временно закрыты 8 школ и 3 детских сада, ещё в десятках учреждений введён частичный карантин.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.