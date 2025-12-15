Росфинмониторинг получит прямой доступ к операциям россиян по СБП и картам «Мир»

Президент России подписал закон, который предоставляет Росфинмониторингу право прямого доступа к данным о переводах граждан через Систему быстрых платежей, по QR-кодам и по картам национальной платежной системы «Мир». Согласно документу, новые положения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее Росфинмониторинг получал сведения о подозрительных операциях по запросам в отдельные банки и организации. Теперь предусмотрен доступ к информационным ресурсам Национальной системы платежных карт, при этом оператору запрещено информировать клиентов о передаче данных в уполномоченный орган.

Под действие закона попадают все операции по картам «Мир», переводы через СБП (в том числе по номеру телефона) и платежи по единому QR-коду. Заявленная цель изменений — повышение эффективности противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

По данным Банка России, в 2024 году через СБП было проведено более 13 миллиардов операций. Общий объем платежей за этот период приблизился к 70 триллионам рублей, при этом показатель значительно вырос по сравнению с предыдущим годом.

В последние месяцы ужесточаются и другие меры контроля в финансовой сфере. Банки усилили проверку операций по снятию наличных: если клиент сразу обналичивает полученный перевод или кредитные средства, операция может проходить дополнительную проверку.

Параллельно Банк России объявил о переходе к обязательной привязке ИНН к банковским счетам граждан. Ведомство поясняет, что этот шаг направлен, в частности, на борьбу с использованием так называемых дропперов, на счета которых поступают средства от мошеннических схем.