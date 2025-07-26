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Роботы идут на заводы: в Уфе открыли хаб, который изменит промышленность Башкирии

В Уфе открывают Центр развития промышленной робототехники. Новая структура на базе технопарка «Агидель» станет федеральной площадкой для разработки и внедрения роботов
рабочий за станком
©Андрей Назаров / Телеграм

В Уфе на базе технопарка «Агидель» запущен федеральный Центр развития промышленной робототехники. Эта площадка призвана стать ключевым звеном в технологической модернизации региона и помочь России сократить отставание в глобальной гонке роботизации. Об этом в своем аккаунте Телеграм написал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Почему это важно? Технологический рывок для всей страны

Инициатива по созданию центра — это прямой ответ на серьезный вызов. Сегодня уровень роботизации в России остается крайне низким: на 10 000 работников промышленных предприятий приходится всего 12 роботов. Для сравнения, в Китае этот показатель достигает 399, а в Южной Корее — 1000.

Новый центр в Уфе является частью большого федерального проекта, цель которого — ускорить внедрение роботов и вывести Россию в топ-25 стран мира по уровню роботизации. Головным «мозгом» всей сети выступает Университет Иннополис, который курирует запуск региональных центров-спутников по всей стране.

Андрей Назаров
и.о. Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
«Мы должны не просто консультировать, а наладить в Башкирии полноценный выпуск промышленных роботов и запчастей к ним. Это инкубатор для создания собственного “умного” машиностроения».

Что конкретно получит бизнес?

Центр предложит предприятиям комплексную поддержку для перехода на «умные» рельсы.

  • Технологический аудит: Специалисты проанализируют производство и определят участки, где внедрение роботов даст максимальный экономический эффект.
  • Тестирование перед покупкой: Заводам не придется покупать дорогое оборудование вслепую. Они смогут арендовать роботов, протестировать пилотные решения и смоделировать производственные процессы.
  • Финансовые льготы: Программа предусматривает субсидии на покупку оборудования, льготные кредиты и возможность компенсировать до 50% стоимости роботов. Также вводится налоговый вычет, позволяющий списать на расходы в полтора раза больше стоимости приобретенной техники.
  • Инжиниринг и разработка: Центр станет площадкой для разработки и проектирования роботизированных решений для различных отраслей экономики, от машиностроения до нефтехимии.
  • Обучение кадров: На базе центра будут запущены курсы повышения квалификации для инженеров и менеджеров, чтобы они могли эффективно управлять роботизированным производством.

Старт не с нуля: опыт и перспективы Башкирии

Башкирия уже имеет задел в этой области. В республике действует кластер из шести компаний, которые производят комплектующие и программное обеспечение для автоматизации. Кроме того, в регионе создается образовательная база: в детских технопарках школьники изучают основы робототехники, а ведущие вузы, такие как УГНТУ, готовят будущих инженеров.

Правительство республики призывает весь местный бизнес активно включаться в работу центра. Успех проекта, по мнению властей, зависит от эффективного союза власти, науки и реального сектора экономики.

Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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