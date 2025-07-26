Роботы идут на заводы: в Уфе открыли хаб, который изменит промышленность Башкирии

В Уфе открывают Центр развития промышленной робототехники. Новая структура на базе технопарка «Агидель» станет федеральной площадкой для разработки и внедрения роботов

В Уфе на базе технопарка «Агидель» запущен федеральный Центр развития промышленной робототехники. Эта площадка призвана стать ключевым звеном в технологической модернизации региона и помочь России сократить отставание в глобальной гонке роботизации. Об этом в своем аккаунте Телеграм написал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Почему это важно? Технологический рывок для всей страны

Инициатива по созданию центра — это прямой ответ на серьезный вызов. Сегодня уровень роботизации в России остается крайне низким: на 10 000 работников промышленных предприятий приходится всего 12 роботов. Для сравнения, в Китае этот показатель достигает 399, а в Южной Корее — 1000.

Новый центр в Уфе является частью большого федерального проекта, цель которого — ускорить внедрение роботов и вывести Россию в топ-25 стран мира по уровню роботизации. Головным «мозгом» всей сети выступает Университет Иннополис, который курирует запуск региональных центров-спутников по всей стране.

Андрей Назаров и.о. Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан «Мы должны не просто консультировать, а наладить в Башкирии полноценный выпуск промышленных роботов и запчастей к ним. Это инкубатор для создания собственного “умного” машиностроения».

Что конкретно получит бизнес?

Центр предложит предприятиям комплексную поддержку для перехода на «умные» рельсы.

Технологический аудит : Специалисты проанализируют производство и определят участки, где внедрение роботов даст максимальный экономический эффект.

: Специалисты проанализируют производство и определят участки, где внедрение роботов даст максимальный экономический эффект. Тестирование перед покупкой : Заводам не придется покупать дорогое оборудование вслепую. Они смогут арендовать роботов, протестировать пилотные решения и смоделировать производственные процессы.

: Заводам не придется покупать дорогое оборудование вслепую. Они смогут арендовать роботов, протестировать пилотные решения и смоделировать производственные процессы. Финансовые льготы : Программа предусматривает субсидии на покупку оборудования, льготные кредиты и возможность компенсировать до 50% стоимости роботов. Также вводится налоговый вычет, позволяющий списать на расходы в полтора раза больше стоимости приобретенной техники.

: Программа предусматривает субсидии на покупку оборудования, льготные кредиты и возможность компенсировать до 50% стоимости роботов. Также вводится налоговый вычет, позволяющий списать на расходы в полтора раза больше стоимости приобретенной техники. Инжиниринг и разработка : Центр станет площадкой для разработки и проектирования роботизированных решений для различных отраслей экономики, от машиностроения до нефтехимии.

: Центр станет площадкой для разработки и проектирования роботизированных решений для различных отраслей экономики, от машиностроения до нефтехимии. Обучение кадров: На базе центра будут запущены курсы повышения квалификации для инженеров и менеджеров, чтобы они могли эффективно управлять роботизированным производством.

Старт не с нуля: опыт и перспективы Башкирии

Башкирия уже имеет задел в этой области. В республике действует кластер из шести компаний, которые производят комплектующие и программное обеспечение для автоматизации. Кроме того, в регионе создается образовательная база: в детских технопарках школьники изучают основы робототехники, а ведущие вузы, такие как УГНТУ, готовят будущих инженеров.

Правительство республики призывает весь местный бизнес активно включаться в работу центра. Успех проекта, по мнению властей, зависит от эффективного союза власти, науки и реального сектора экономики.