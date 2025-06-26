Регоператор «Эко-Сити» потратит 32,6 млн рублей на модернизацию полигона в Башкирии

©Эко-Сити/ВК
В Ишимбайском районе скоро появится модернизированный полигон для мусора. Старый почти исчерпал свой ресурс, потому что в Минэкологии ранее сообщали о его скором заполнении, и регоператор решил вложиться в новый. Об этом пишет РБК Уфа.
Компания «Эко-Сити» готова направить на это дело до 32,6 миллиона рублей. Средства пойдут на возведение металлических навесов над площадками для «дозревания» и складирования древесных отходов. Также в планах значится обновление производственного цеха.
Подрядчику нужно будет поставить и смонтировать все конструкции в течение трёх месяцев с момента заключения контракта. Финансирование работ идёт из собственных средств компании. Регоператор уже ищет исполнителя через отбор ценовых предложений.
Полигон и свалка — это не одно и то же?
Если по-простому, то нет. Свалка — это, по сути, просто гора мусора, которая растёт стихийно. А полигон, как в Ишимбайском районе, — это инженерный объект, построенный по проекту. У него есть официальное разрешение, прошедшие госэкспертизы, чётко рассчитанная вместимость и технология захоронения. В теории, он должен быть безопаснее обычной свалки, потому что его работа контролируется.
Хорошо, но чем конкретно такие объекты опасны для меня и природы?
Даже самый правильный полигон — это источник потенциальных проблем. Главные риски такие:
Отравление воды. Дожди и влага внутри мусора создают токсичный коктейль — фильтрат. Он может просочиться в почву и отравить подземные воды, а оттуда попасть и в водоёмы.
Загрязнение воздуха. Гниение органики производит свалочный газ. Это гремучая смесь метана и углекислого газа, которая вносит свой вклад в парниковый эффект.
Угроза от животных. Полигоны привлекают крыс, бродячих собак и птиц, которые могут разносить мусор и опасные заболевания по окрестностям.
А почему не построить мусоросжигательный завод? Это же современнее?
Это палка о двух концах. Эксперты говорят, что и полигон, и завод по термической переработке могут быть как безопасными, так и вредными. Всё зависит от качества проекта и эксплуатации. Плохой полигон течёт, горит и воняет. Плохой завод выбрасывает в атмосферу яды из-за старых фильтров или неправильной температуры горения. Хороший полигон герметичен, с отводом газа. Хороший завод оснащён мощной системой очистки. Так что выбор технологии — это всегда компромисс между стоимостью, экологией и доступными технологиями.
Значит, новый полигон в Ишимбае решит проблему?
Решит, но локально и временно. Проект рассчитан на 20 лет и приём 80 тысяч тонн отходов ежегодно. Это закроет текущую потребность, которая возникла из-за заполнения старой площадки. Но это не панацея. Экологи сходятся во мнении, что самый эффективный способ борьбы с мусором — это не строить новые полигоны, а сокращать количество отходов и максимально их перерабатывать. Полигон — это лишь конечная точка для тех «хвостов», которые уже ни на что не годятся.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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