Регоператор «Эко-Сити» потратит 32,6 млн рублей на модернизацию полигона в Башкирии

В Ишимбайском районе скоро появится модернизированный полигон для мусора. Старый почти исчерпал свой ресурс, потому что в Минэкологии ранее сообщали о его скором заполнении, и регоператор решил вложиться в новый. Об этом пишет РБК Уфа.

Компания «Эко-Сити» готова направить на это дело до 32,6 миллиона рублей. Средства пойдут на возведение металлических навесов над площадками для «дозревания» и складирования древесных отходов. Также в планах значится обновление производственного цеха.

Подрядчику нужно будет поставить и смонтировать все конструкции в течение трёх месяцев с момента заключения контракта. Финансирование работ идёт из собственных средств компании. Регоператор уже ищет исполнителя через отбор ценовых предложений.

Новая площадка, которую Главгосэкспертиза одобрила ещё в феврале, сможет ежегодно принимать до 80 тысяч тонн отходов. Объект расположится на территории площадью более 289 тысяч квадратных метров. Туда будут свозить непригодные для переработки остатки после сортировки ТКО.

Срок эксплуатации полигона рассчитан на 20 лет. Застройщиком выступает ООО «Эко-Сити», чья выручка в 2024 году составила 322 миллиона рублей, а чистая прибыль — 8,4 миллиона.