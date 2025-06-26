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Регоператор «Эко-Сити» потратит 32,6 млн рублей на модернизацию полигона в Башкирии

©Эко-Сити/ВК

В Ишимбайском районе скоро появится модернизированный полигон для мусора. Старый почти исчерпал свой ресурс, потому что в Минэкологии ранее сообщали о его скором заполнении, и регоператор решил вложиться в новый. Об этом пишет РБК Уфа.

Компания «Эко-Сити» готова направить на это дело до 32,6 миллиона рублей. Средства пойдут на возведение металлических навесов над площадками для «дозревания» и складирования древесных отходов. Также в планах значится обновление производственного цеха.

Подрядчику нужно будет поставить и смонтировать все конструкции в течение трёх месяцев с момента заключения контракта. Финансирование работ идёт из собственных средств компании. Регоператор уже ищет исполнителя через отбор ценовых предложений.

Новая площадка, которую Главгосэкспертиза одобрила ещё в феврале, сможет ежегодно принимать до 80 тысяч тонн отходов. Объект расположится на территории площадью более 289 тысяч квадратных метров. Туда будут свозить непригодные для переработки остатки после сортировки ТКО.

Срок эксплуатации полигона рассчитан на 20 лет. Застройщиком выступает ООО «Эко-Сити», чья выручка в 2024 году составила 322 миллиона рублей, а чистая прибыль — 8,4 миллиона.

Полигон и свалка — это не одно и то же?
Если по-простому, то нет. Свалка — это, по сути, просто гора мусора, которая растёт стихийно. А полигон, как в Ишимбайском районе, — это инженерный объект, построенный по проекту. У него есть официальное разрешение, прошедшие госэкспертизы, чётко рассчитанная вместимость и технология захоронения. В теории, он должен быть безопаснее обычной свалки, потому что его работа контролируется.
Хорошо, но чем конкретно такие объекты опасны для меня и природы?
Даже самый правильный полигон — это источник потенциальных проблем. Главные риски такие:

Отравление воды. Дожди и влага внутри мусора создают токсичный коктейль — фильтрат. Он может просочиться в почву и отравить подземные воды, а оттуда попасть и в водоёмы.

Загрязнение воздуха. Гниение органики производит свалочный газ. Это гремучая смесь метана и углекислого газа, которая вносит свой вклад в парниковый эффект.

Угроза от животных. Полигоны привлекают крыс, бродячих собак и птиц, которые могут разносить мусор и опасные заболевания по окрестностям.
А почему не построить мусоросжигательный завод? Это же современнее?
Это палка о двух концах. Эксперты говорят, что и полигон, и завод по термической переработке могут быть как безопасными, так и вредными. Всё зависит от качества проекта и эксплуатации. Плохой полигон течёт, горит и воняет. Плохой завод выбрасывает в атмосферу яды из-за старых фильтров или неправильной температуры горения. Хороший полигон герметичен, с отводом газа. Хороший завод оснащён мощной системой очистки. Так что выбор технологии — это всегда компромисс между стоимостью, экологией и доступными технологиями.
Значит, новый полигон в Ишимбае решит проблему?
Решит, но локально и временно. Проект рассчитан на 20 лет и приём 80 тысяч тонн отходов ежегодно. Это закроет текущую потребность, которая возникла из-за заполнения старой площадки. Но это не панацея. Экологи сходятся во мнении, что самый эффективный способ борьбы с мусором — это не строить новые полигоны, а сокращать количество отходов и максимально их перерабатывать. Полигон — это лишь конечная точка для тех «хвостов», которые уже ни на что не годятся.
Ишимбай мусорный полигон экология в Башкирии Экосити
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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