Работать некому: мигранты заполняют 33 тысячи вакансий в Башкирии

Башкирия стремительно теряет население, а мигрантов становится всё больше — власти рассчитывают, что «новые люди» хоть как-то заткнут дыру в экономике.

Башкирия столкнулась с резким сокращением населения: за 2024 год республика потеряла более 9 тысяч жителей. При этом число мигрантов за девять месяцев 2025 года выросло до 141 тысячи человек — на 14,6% больше, чем годом ранее. Власти объясняют приток иностранцев острой нехваткой рабочих рук на фоне демографического кризиса.

Демографический спад ускоряется

На 1 января 2025 года в Башкортостане проживало чуть более 4 млн человек — на 9,1 тысячи меньше, чем год назад. Главная причина — падение рождаемости: если в 2014 году в республике рождалось 60 тысяч детей, то в 2024-м — всего 32,9 тысячи. За десять лет показатель сократился почти вдвое. По данным за десять месяцев 2024 года, родилось 27,9 тысячи детей, а умерло 42,8 тысячи человек — естественная убыль превысила 15 тысяч.

Коэффициент рождаемости в регионе составляет 8,3 ребенка на тысячу жителей — ниже среднего по России (8,7) и хуже, чем в соседних Татарстане и Пермском крае. Суммарный коэффициент фертильности упал за пять лет на 10,8% — до 1,352 ребенка на одну женщину. Причина — сокращение числа женщин репродуктивного возраста: только за 2015–2023 годы их стало меньше на 107 тысяч человек.

Мигранты заполняют дефицит кадров

За девять месяцев 2025 года на миграционный учет в Башкирии встали 141 тысяча иностранцев — это на 18 тысяч больше, чем за тот же период 2024-го. Всего за прошлый год в регион легально прибыли 160 тысяч мигрантов, из которых 62% приехали для работы. Основные страны происхождения — Узбекистан (70% прибывших), Таджикистан (20%) и Азербайджан (5%), также есть мигранты из Индии, Китая, Турции и Египта.

Власти республики признают, что миграция стала вынужденной мерой для экономики. На начало октября 2025 года работодатели заявили о 33 тысячах свободных вакансий — на одного безработного приходится три вакансии. Особенно остро кадры нужны в строительстве и на производствах: здесь на одного соискателя приходится по 7–9 вакансий. Чаще всего мигранты трудятся швеями, каменщиками и обработчиками птицы.

Власти ставят на мигрантов

Министр семьи, труда и социальной защиты Башкирии Ленара Иванова прямо заявила, что республика нуждается в иностранных работниках. По ее словам, рынок труда Башкирии готов принять еще больше мигрантов — для сравнения, в соседнем Татарстане работают 50 тысяч иностранцев ежегодно. Чиновники объясняют дефицит кадров тем, что местное население училось не на те специальности: потребность составляет 77% рабочих профессий и 23% «белых воротничков», а предложение — «ровно наоборот».

В 2024 году в Башкирии трудоустроились 24 тысячи иностранцев (в 2023-м — 19 тысяч), а за пять месяцев 2025 года работу нашли уже около 6 тысяч человек. Поступления в бюджет от налогов мигрантов выросли на 21,4% и составили более 283 млн рублей. На 2025 год республике разрешили привлечь 1,47 тысячи иностранных специалистов, а на 2026-й поступили заявки на 1,85 тысячи работников.