Работать некому: мигранты заполняют 33 тысячи вакансий в Башкирии

Башкирия стремительно теряет население, а мигрантов становится всё больше — власти рассчитывают, что «новые люди» хоть как-то заткнут дыру в экономике.
жители идут по улице
Башкирия столкнулась с резким сокращением населения: за 2024 год республика потеряла более 9 тысяч жителей. При этом число мигрантов за девять месяцев 2025 года выросло до 141 тысячи человек — на 14,6% больше, чем годом ранее. Власти объясняют приток иностранцев острой нехваткой рабочих рук на фоне демографического кризиса.

Содержание
  1. Демографический спад ускоряется
  2. Мигранты заполняют дефицит кадров
  3. Власти ставят на мигрантов

Демографический спад ускоряется

На 1 января 2025 года в Башкортостане проживало чуть более 4 млн человек — на 9,1 тысячи меньше, чем год назад. Главная причина — падение рождаемости: если в 2014 году в республике рождалось 60 тысяч детей, то в 2024-м — всего 32,9 тысячи. За десять лет показатель сократился почти вдвое. По данным за десять месяцев 2024 года, родилось 27,9 тысячи детей, а умерло 42,8 тысячи человек — естественная убыль превысила 15 тысяч.

Коэффициент рождаемости в регионе составляет 8,3 ребенка на тысячу жителей — ниже среднего по России (8,7) и хуже, чем в соседних Татарстане и Пермском крае. Суммарный коэффициент фертильности упал за пять лет на 10,8% — до 1,352 ребенка на одну женщину. Причина — сокращение числа женщин репродуктивного возраста: только за 2015–2023 годы их стало меньше на 107 тысяч человек.

Мигранты заполняют дефицит кадров

За девять месяцев 2025 года на миграционный учет в Башкирии встали 141 тысяча иностранцев — это на 18 тысяч больше, чем за тот же период 2024-го. Всего за прошлый год в регион легально прибыли 160 тысяч мигрантов, из которых 62% приехали для работы. Основные страны происхождения — Узбекистан (70% прибывших), Таджикистан (20%) и Азербайджан (5%), также есть мигранты из Индии, Китая, Турции и Египта.

Власти республики признают, что миграция стала вынужденной мерой для экономики. На начало октября 2025 года работодатели заявили о 33 тысячах свободных вакансий — на одного безработного приходится три вакансии. Особенно остро кадры нужны в строительстве и на производствах: здесь на одного соискателя приходится по 7–9 вакансий. Чаще всего мигранты трудятся швеями, каменщиками и обработчиками птицы.

Власти ставят на мигрантов

Министр семьи, труда и социальной защиты Башкирии Ленара Иванова прямо заявила, что республика нуждается в иностранных работниках. По ее словам, рынок труда Башкирии готов принять еще больше мигрантов — для сравнения, в соседнем Татарстане работают 50 тысяч иностранцев ежегодно. Чиновники объясняют дефицит кадров тем, что местное население училось не на те специальности: потребность составляет 77% рабочих профессий и 23% «белых воротничков», а предложение — «ровно наоборот».

В 2024 году в Башкирии трудоустроились 24 тысячи иностранцев (в 2023-м — 19 тысяч), а за пять месяцев 2025 года работу нашли уже около 6 тысяч человек. Поступления в бюджет от налогов мигрантов выросли на 21,4% и составили более 283 млн рублей. На 2025 год республике разрешили привлечь 1,47 тысячи иностранных специалистов, а на 2026-й поступили заявки на 1,85 тысячи работников.

Демографический кризис — не уникальная проблема Башкирии. За 2024 год население России сократилось на 61,2 тысячи человек. Однако темпы снижения рождаемости в Башкортостане опережают общероссийские: минус 7,2% против 3,4% по стране. В Приволжском федеральном округе рождаемость упала на 5,5%. Положительная динамика зафиксирована лишь в семи регионах — преимущественно на Северном Кавказе.

