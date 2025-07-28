Рабочий день россиян сократится, но доходы могут упасть у 40% работников: чего ждать в 2025 году?

Россияне могут начать работать почти на 10 минут меньше, однако эта новость — не повод для оптимизма. Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников прогнозирует, что такое сокращение станет прямым следствием экономических проблем, а доходы более 40% работников могут заметно снизиться, пишет «Российская газета».
Причиной грядущих перемен является массовый переход компаний на частичную занятость и гибкие графики из-за спада деловой активности и падения потребительского спроса.
Почему рабочий день сокращается?
По прогнозам, во второй половине 2025 года средняя продолжительность рабочего дня может сократиться до 7 часов 20–25 минут. Это не подарок от работодателей, а вынужденная мера в условиях, когда:
- Падают продажи и снижаются объемы производства.
- Производственные мощности простаивают.
- Снижается потребность в кадрах, несмотря на общий дефицит специалистов.
Эксперты описывают ситуацию как «поезд, замедливший ход». Чтобы экономика снова набрала скорость, простых мер уже недостаточно — требуется смена экономической модели.
Что будет с зарплатами и занятостью?
Падение доходов: Прогноз о снижении доходов у 40% работников выглядит тревожно. Это связано с распространением частичной занятости — работы в режиме неполного дня, временного простоя или отпуска за свой счет.
Рекордная частичная занятость: К концу 2024 года число частично занятых россиян достигло рекордных за 10 лет 4,7 миллиона человек, или 13,7% от всего персонала крупных и средних предприятий. Для бизнеса это способ сократить издержки, не прибегая к массовым увольнениям. Для работников — риск нестабильности и потери в деньгах.
Общий рост зарплат: Несмотря на риски для многих, в целом по стране ожидается номинальный рост зарплат. По прогнозам, к концу 2025 года средняя зарплата может вырасти примерно на 12% и достичь 100 тысяч рублей до вычета налогов. Однако этот рост будет медленнее, чем в 2024 году, когда он составлял около 19%. Получается, что средние цифры будут расти, но многие работники на себе этого не почувствуют.
Главные риски для экономики в 2026 году
Дмитрий Пищальников выделяет несколько ключевых проблем, которые могут привести к длительной стагнации:
- Дефицит квалифицированных кадров.
- Высокие процентные ставки, блокирующие доступ к кредитам.
- Продолжающееся падение производительности труда.
- Сокращение потребительского спроса.
Чтобы избежать негативного сценария, по мнению эксперта, необходимы комплексные меры: от снижения ключевой ставки и субсидий для бизнеса до инвестиций в технологии и переподготовку кадров.