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Рабочий день россиян сократится, но доходы могут упасть у 40% работников: чего ждать в 2025 году?

Тревожный прогноз: более 40% работников могут столкнуться со снижением зарплат из-за замедления экономики. Разбираемся, почему это не повод для радости
кошелек с пятитысячными купюрами
©news-bash

Россияне могут начать работать почти на 10 минут меньше, однако эта новость — не повод для оптимизма. Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников прогнозирует, что такое сокращение станет прямым следствием экономических проблем, а доходы более 40% работников могут заметно снизиться, пишет «Российская газета».

Причиной грядущих перемен является массовый переход компаний на частичную занятость и гибкие графики из-за спада деловой активности и падения потребительского спроса.

Почему рабочий день сокращается?

По прогнозам, во второй половине 2025 года средняя продолжительность рабочего дня может сократиться до 7 часов 20–25 минут. Это не подарок от работодателей, а вынужденная мера в условиях, когда:

  • Падают продажи и снижаются объемы производства.
  • Производственные мощности простаивают.
  • Снижается потребность в кадрах, несмотря на общий дефицит специалистов.

Эксперты описывают ситуацию как «поезд, замедливший ход». Чтобы экономика снова набрала скорость, простых мер уже недостаточно — требуется смена экономической модели.

Что будет с зарплатами и занятостью?

Падение доходов: Прогноз о снижении доходов у 40% работников выглядит тревожно. Это связано с распространением частичной занятости — работы в режиме неполного дня, временного простоя или отпуска за свой счет.

Рекордная частичная занятость: К концу 2024 года число частично занятых россиян достигло рекордных за 10 лет 4,7 миллиона человек, или 13,7% от всего персонала крупных и средних предприятий. Для бизнеса это способ сократить издержки, не прибегая к массовым увольнениям. Для работников — риск нестабильности и потери в деньгах.

Общий рост зарплат: Несмотря на риски для многих, в целом по стране ожидается номинальный рост зарплат. По прогнозам, к концу 2025 года средняя зарплата может вырасти примерно на 12% и достичь 100 тысяч рублей до вычета налогов. Однако этот рост будет медленнее, чем в 2024 году, когда он составлял около 19%. Получается, что средние цифры будут расти, но многие работники на себе этого не почувствуют.

Главные риски для экономики в 2026 году

Дмитрий Пищальников выделяет несколько ключевых проблем, которые могут привести к длительной стагнации:

  • Дефицит квалифицированных кадров.
  • Высокие процентные ставки, блокирующие доступ к кредитам.
  • Продолжающееся падение производительности труда.
  • Сокращение потребительского спроса.

Чтобы избежать негативного сценария, по мнению эксперта, необходимы комплексные меры: от снижения ключевой ставки и субсидий для бизнеса до инвестиций в технологии и переподготовку кадров.

зарплата работа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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