Птицефабрики Башкирии увеличат выпуск яиц в 2,2 раза по итогам года

В 2025 году аграрии Башкирии произведут 950 млн яиц — это в 2,2 раза больше показателей прошлого года. Резкий рост предложения уже обрушил розничные цены в магазинах республики почти вдвое.

Восстановление гиганта

Главный вклад в статистику внесла птицефабрика «Башкирская» (село Авдон), входящая в группу «Таврос». Предприятие выходит из кризиса и планирует закрыть год с результатом в 550 млн штук. К концу декабря суточная выработка на фабрике удвоится и достигнет 2,2 млн яиц, сообщает РБК-Уфа.

В следующем, 2026 году, производитель намерен выйти на полную проектную мощность и отгружать на прилавки более 800 млн штук ежегодно.

Инвестиции в безопасность

Чтобы закрепить результат, собственник вложил 2,6 млрд рублей в модернизацию. Деньги пошли на строительство новых корпусов для 360 тысяч несушек и собственный комбикормовый завод.

Запуск кормоцеха мощностью 30 тонн в час — это вопрос не только экономии, но и биологической защиты. Собственное производство исключает риск заноса вирусов через покупное сырье, что критически важно для предотвращения новых эпидемий.

Цены вниз

Насыщение рынка напрямую сказалось на чеках покупателей. Дефицит исчез, и стоимость продукта пошла вниз. С января по сентябрь 2025 года десяток яиц в Башкирии подешевел на 46,3%, средний ценник опустился до 53–54 рублей.

Справка

Кризис в отрасли спровоцировала вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в августе 2023 года. Очаг инфекции обнаружили на птицефабрике «Башкирская». Чтобы остановить распространение вируса, ветеринарам пришлось уничтожить всё поголовье — более 3 млн птиц. Продукцию фабрики полностью изъяли из торговых сетей, а цеха закрыли на длительную дезинфекцию. В 2024 году регион восстанавливал потери, закупая инкубационное яйцо и молодняк.