Птицефабрика «Башкирская» построит комбикормовый завод за 2,6 млрд рублей

Птицефабрика «Башкирская» вливает 2,6 млрд в новый комбикормовый завод в Благоварском районе. План: +100 млн яиц в год и 65 новых рабочих мест

Жителям Благоварского района предоставят 65 новых рабочих мест, а всей Башкирии — плюс сто миллионов яиц ежегодно. Таковы итоги грядущей мега-стройки, о которой стало известно после «Инвестчаса» с руководством птицефабрики «Башкирская».

Компания затеяла масштабное расширение. В планах — возведение комбикормового завода, способного производить 30 тонн продукции в час. Параллельно с этим строятся новые птичники для 360 тысяч несушек.

Цель этого гигантского проекта — нарастить годовой выпуск продукции до 800 миллионов яиц.

Сейчас «Башкирская» и так является крупнейшим игроком в регионе. Её прошлогодняя выручка, для понимания, достигла 578 миллионов рублей. Новый проект сделает её практически монополистом.

Инвестиции в 2,6 миллиарда рублей — вот топливо для этого рывка. Средства пойдут на обеспечение полного цикла производства, от корма до конечного продукта на полках магазинов.

Новая стройка разворачивается на фоне восстановления отрасли после тяжёлого периода. По данным Минсельхоза РБ, за первые пять месяцев 2025 года производство яиц в Башкирии уже выросло в 2,2 раза и составило 337,3 млн штук. Такой скачок объясняют восстановлением после прошлогодней вспышки птичьего гриппа.

К слову, для Благоварского района это не первый опыт приёма крупных агропроектов. Ещё в 2016 году здесь уже запускался мощный комбикормовый завод другим крупным инвестором — «Благоварским СГЦ».