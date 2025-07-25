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Птицефабрика «Башкирская» построит комбикормовый завод за 2,6 млрд рублей

Птицефабрика «Башкирская» вливает 2,6 млрд в новый комбикормовый завод в Благоварском районе. План: +100 млн яиц в год и 65 новых рабочих мест
две курицы
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Жителям Благоварского района предоставят 65 новых рабочих мест, а всей Башкирии — плюс сто миллионов яиц ежегодно. Таковы итоги грядущей мега-стройки, о которой стало известно после «Инвестчаса» с руководством птицефабрики «Башкирская».

Компания затеяла масштабное расширение. В планах — возведение комбикормового завода, способного производить 30 тонн продукции в час. Параллельно с этим строятся новые птичники для 360 тысяч несушек.

Цель этого гигантского проекта — нарастить годовой выпуск продукции до 800 миллионов яиц.

Сейчас «Башкирская» и так является крупнейшим игроком в регионе. Её прошлогодняя выручка, для понимания, достигла 578 миллионов рублей. Новый проект сделает её практически монополистом.

Инвестиции в 2,6 миллиарда рублей — вот топливо для этого рывка. Средства пойдут на обеспечение полного цикла производства, от корма до конечного продукта на полках магазинов.

Новая стройка разворачивается на фоне восстановления отрасли после тяжёлого периода. По данным Минсельхоза РБ, за первые пять месяцев 2025 года производство яиц в Башкирии уже выросло в 2,2 раза и составило 337,3 млн штук. Такой скачок объясняют восстановлением после прошлогодней вспышки птичьего гриппа.
К слову, для Благоварского района это не первый опыт приёма крупных агропроектов. Ещё в 2016 году здесь уже запускался мощный комбикормовый завод другим крупным инвестором — «Благоварским СГЦ».

Часто задаваемые вопросы
- Зачем птицефабрике свой собственный комбикормовый завод? Не проще ли закупать корм?
Строительство собственного завода — это стратегический шаг для создания полного производственного цикла, так называемой вертикальной интеграции. Это даёт компании несколько ключевых преимуществ:

Контроль качества и биобезопасность: Собственное производство позволяет полностью контролировать состав и качество кормов, а также исключить риски заражения птицы через поставки со стороны.

Снижение затрат: Отказ от услуг сторонних поставщиков и сокращение расходов на логистику делают конечную продукцию более конкурентоспособной.

Стабильность: Свой завод гарантирует бесперебойное снабжение кормами 3-миллионного поголовья кур-несушек.
- В статье говорится о росте производства яиц в 2,2 раза. Это связано с новым заводом?
Нет, этот впечатляющий рост никак не связан с новым строительством. Это эффект низкой базы прошлого года. В 2023-2024 годах производство яиц в Башкирии резко упало из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике «Башкирская». После возобновления работы в августе 2024 года предприятие начало восстанавливать объёмы, что и привело к такому резкому скачку в статистике за первые пять месяцев 2025 года. Новый же завод позволит нарастить производство ещё на 100 млн яиц в год, доведя общий объём до 800 млн штук.
- Кто является владельцем такого крупного предприятия?
Птицефабрика «Башкирская», известная своей продукцией под брендом «Авдон», с 2022 года принадлежит подмосковной компании «Управление агроактивами», которая связана с крупным агропромышленным холдингом «ТАВРОС».
- Когда именно заработает новый завод?
Запуск комбикормового завода в деревне Восточный Благоварского района запланирован на ноябрь 2025 года.
- Неужели у такого масштабного производства нет обратной стороны?
Есть. Как отмечают эксперты и бывшие сотрудники подобных предприятий, за низкой ценой и большими объёмами стоят жёсткие реалии промышленного птицеводства. Это включает в себя использование антибиотиков для предотвращения болезней и крайне тесные условия содержания птиц, что для некоторых может показаться жестоким, но является нормой для массового производства.
- Такой рост производства как-то скажется на ценах на яйца для нас, покупателей?
Да, и это уже происходит. На фоне восстановления и роста производства розничные цены на яйца начали снижаться. По данным Росстата, в мае 2025 года по сравнению с декабрём 2024-го стоимость куриных яиц в магазинах уменьшилась на 25,8%. Дальнейшее увеличение объёмов производства может способствовать стабилизации или даже дальнейшему снижению цен.
Благоварский район инвестиции птицефабрика
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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