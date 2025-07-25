Птицефабрика «Башкирская» построит комбикормовый завод за 2,6 млрд рублей

Птицефабрика «Башкирская» вливает 2,6 млрд в новый комбикормовый завод в Благоварском районе. План: +100 млн яиц в год и 65 новых рабочих мест ©Imagen
Жителям Благоварского района предоставят 65 новых рабочих мест, а всей Башкирии — плюс сто миллионов яиц ежегодно. Таковы итоги грядущей мега-стройки, о которой стало известно после «Инвестчаса» с руководством птицефабрики «Башкирская».
Компания затеяла масштабное расширение. В планах — возведение комбикормового завода, способного производить 30 тонн продукции в час. Параллельно с этим строятся новые птичники для 360 тысяч несушек.
Цель этого гигантского проекта — нарастить годовой выпуск продукции до 800 миллионов яиц.
Сейчас «Башкирская» и так является крупнейшим игроком в регионе. Её прошлогодняя выручка, для понимания, достигла 578 миллионов рублей. Новый проект сделает её практически монополистом.
Инвестиции в 2,6 миллиарда рублей — вот топливо для этого рывка. Средства пойдут на обеспечение полного цикла производства, от корма до конечного продукта на полках магазинов.
- Зачем птицефабрике свой собственный комбикормовый завод? Не проще ли закупать корм?
Строительство собственного завода — это стратегический шаг для создания полного производственного цикла, так называемой вертикальной интеграции. Это даёт компании несколько ключевых преимуществ:
Контроль качества и биобезопасность: Собственное производство позволяет полностью контролировать состав и качество кормов, а также исключить риски заражения птицы через поставки со стороны.
Снижение затрат: Отказ от услуг сторонних поставщиков и сокращение расходов на логистику делают конечную продукцию более конкурентоспособной.
Стабильность: Свой завод гарантирует бесперебойное снабжение кормами 3-миллионного поголовья кур-несушек.
- В статье говорится о росте производства яиц в 2,2 раза. Это связано с новым заводом?
Нет, этот впечатляющий рост никак не связан с новым строительством. Это эффект низкой базы прошлого года. В 2023-2024 годах производство яиц в Башкирии резко упало из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике «Башкирская». После возобновления работы в августе 2024 года предприятие начало восстанавливать объёмы, что и привело к такому резкому скачку в статистике за первые пять месяцев 2025 года. Новый же завод позволит нарастить производство ещё на 100 млн яиц в год, доведя общий объём до 800 млн штук.
- Кто является владельцем такого крупного предприятия?
Птицефабрика «Башкирская», известная своей продукцией под брендом «Авдон», с 2022 года принадлежит подмосковной компании «Управление агроактивами», которая связана с крупным агропромышленным холдингом «ТАВРОС».
- Когда именно заработает новый завод?
Запуск комбикормового завода в деревне Восточный Благоварского района запланирован на ноябрь 2025 года.
- Неужели у такого масштабного производства нет обратной стороны?
Есть. Как отмечают эксперты и бывшие сотрудники подобных предприятий, за низкой ценой и большими объёмами стоят жёсткие реалии промышленного птицеводства. Это включает в себя использование антибиотиков для предотвращения болезней и крайне тесные условия содержания птиц, что для некоторых может показаться жестоким, но является нормой для массового производства.
- Такой рост производства как-то скажется на ценах на яйца для нас, покупателей?
Да, и это уже происходит. На фоне восстановления и роста производства розничные цены на яйца начали снижаться. По данным Росстата, в мае 2025 года по сравнению с декабрём 2024-го стоимость куриных яиц в магазинах уменьшилась на 25,8%. Дальнейшее увеличение объёмов производства может способствовать стабилизации или даже дальнейшему снижению цен.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.