Экономика

Пряники, пони и пиксели: во сколько обойдётся Уфе новогодний праздник 2026 года

Мэрия Уфы ищет подрядчика, который до конца декабря освоит 38,4 млн рублей. В планах — две мега-площадки с пиксельными елями, ледяными скульптурами и пряничным городком.
игрушки на елке
©t.me/ufacityinfo

На создание праздничной атмосферы в Уфе денег не жалеют — на обустройство всего двух новогодних городков потратят 38,4 миллиона рублей из казны. Соответствующий тендер, по данным портала госзакупок, разместило муниципальное учреждение «Горзеленхоз».

Содержание
  1. Пряники, пони и пиксели
  2. Цена вопроса
  3. Ретроспектива новогодних трат

Пряники, пони и пиксели

Главные гулянья развернутся на двух локациях: площади имени Ленина у горсовета и площади Салавата Юлаева возле Конгресс-холла. У здания администрации установят 30-метровую пиксельную ель, две детские горки, ледяные скульптуры и даже «Башкирский пряничный городок». Дополнят композицию светящиеся цифры «2026» и фигуры Деда Мороза со Снегурочкой из стеклопластика.

На площади у Конгресс-холла тоже появится 30-метровая ель и горка. Компанию ледяным Деду Морозу и Снегурочке составят скульптуры Конька-горбунка, коня Толпара и розового пони. Также в планах монтаж кареты с тройкой лошадей из светящихся труб и других арт-объектов для ярких фото.

Цена вопроса

Подрядчику предстоит успеть со всей этой красотой до 22 декабря. Финансирование работ обеспечат субсидии из городского бюджета. Исполнитель должен будет не только всё смонтировать, но и следить за состоянием городков все праздники.

Ретроспектива новогодних трат

Для сравнения, в прошлом году на аналогичные цели выделили чуть больше — 39,6 миллиона рублей. Тогда темой оформления стало 450-летие Уфы, а подрядчиком выступила компания «Чистый путь». Город украшали ледяные надписи «Уфа 450», скульптуры змеи и куницы — символа города.

