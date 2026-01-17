Просрочка по ипотеке в Башкирии увеличилась в 2,5 раза за год

Объем просроченной задолженности по ипотеке на вторичное жилье в Башкирии достиг 5,9 млрд рублей. Показатель вырос в 2,5 раза с начала года и в 4,7 раза по сравнению с январем 2024 года.

Объём просроченных платежей по ипотечным кредитам на вторичное жильё в Башкирии к 1 декабря 2025 года достиг 5,9 миллиарда рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в начале года, когда показатель составлял 2,3 миллиарда рублей. Об этом пишет РБК-Уфа.

По сравнению с январём 2024 года, когда задолженность была на уровне 1,2 миллиарда рублей, рост составил 4,7 раза. Данные приводит коллекторское агентство «Долговой консультант».

Общий ипотечный портфель жителей республики на начало декабря оценивается в 503,5 миллиарда рублей. Доля просроченных платежей — 1,17%.

Приволжский округ

В Приволжском федеральном округе за 11 месяцев 2025 года просроченная задолженность по ипотеке на вторичное жильё увеличилась в 2,2 раза — с 13,1 миллиарда рублей в январе до 29,2 миллиарда к декабрю. Средняя доля просрочки — 1%.

Лидеры по доле просроченных платежей — Самарская область (1,36%), Оренбургская область (1,2%) и Саратовская область (1,19%). Минимальный показатель зафиксирован в Чувашии — 0,59%.

Наибольший рост неплатежей за год отмечен в Марий Эл (в четыре раза), наименьший — в Пензенской области (в 1,6 раза).

По абсолютным суммам просроченной задолженности в округе лидируют Башкирия, Татарстан и Самарская область. Наименьшие объёмы — в Мордовии, Марий Эл и Пензенской области.

Ситуация по России

Объём проблемных ипотечных кредитов на вторичное жильё по всей стране к декабрю превысил 183 миллиарда рублей — вдвое больше, чем в начале года.

Максимальный прирост просрочки показали Тыва (рост в 4,8 раза), Марий Эл (в четыре раза) и Крым (в 3,7 раза). В абсолютных цифрах лидирует Московская область (плюс 9,7 миллиарда рублей), Москва (плюс 7,99 миллиарда) и Краснодарский край (плюс 7,75 миллиарда).

Ранее сообщалось, что просроченная задолженность по ипотеке на строящееся жильё в Башкирии на 1 ноября составляла 526 миллионов рублей — рост с начала года в 2,3 раза.