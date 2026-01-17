0
Экономика

Просрочка по ипотеке в Башкирии увеличилась в 2,5 раза за год

Объем просроченной задолженности по ипотеке на вторичное жилье в Башкирии достиг 5,9 млрд рублей. Показатель вырос в 2,5 раза с начала года и в 4,7 раза по сравнению с январем 2024 года.
ключи от квартиры лежат на деньгах
Объём просроченных платежей по ипотечным кредитам на вторичное жильё в Башкирии к 1 декабря 2025 года достиг 5,9 миллиарда рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в начале года, когда показатель составлял 2,3 миллиарда рублей. Об этом пишет РБК-Уфа.

По сравнению с январём 2024 года, когда задолженность была на уровне 1,2 миллиарда рублей, рост составил 4,7 раза. Данные приводит коллекторское агентство «Долговой консультант».

Общий ипотечный портфель жителей республики на начало декабря оценивается в 503,5 миллиарда рублей. Доля просроченных платежей — 1,17%.

Приволжский округ

В Приволжском федеральном округе за 11 месяцев 2025 года просроченная задолженность по ипотеке на вторичное жильё увеличилась в 2,2 раза — с 13,1 миллиарда рублей в январе до 29,2 миллиарда к декабрю. Средняя доля просрочки — 1%.

Лидеры по доле просроченных платежей — Самарская область (1,36%), Оренбургская область (1,2%) и Саратовская область (1,19%). Минимальный показатель зафиксирован в Чувашии — 0,59%.

Наибольший рост неплатежей за год отмечен в Марий Эл (в четыре раза), наименьший — в Пензенской области (в 1,6 раза).

По абсолютным суммам просроченной задолженности в округе лидируют Башкирия, Татарстан и Самарская область. Наименьшие объёмы — в Мордовии, Марий Эл и Пензенской области.

Ситуация по России

Объём проблемных ипотечных кредитов на вторичное жильё по всей стране к декабрю превысил 183 миллиарда рублей — вдвое больше, чем в начале года.

Максимальный прирост просрочки показали Тыва (рост в 4,8 раза), Марий Эл (в четыре раза) и Крым (в 3,7 раза). В абсолютных цифрах лидирует Московская область (плюс 9,7 миллиарда рублей), Москва (плюс 7,99 миллиарда) и Краснодарский край (плюс 7,75 миллиарда).

Ранее сообщалось, что просроченная задолженность по ипотеке на строящееся жильё в Башкирии на 1 ноября составляла 526 миллионов рублей — рост с начала года в 2,3 раза.

Похожие записи
0
22.12.2025
Семья

С 1 февраля 2026 года супругам запретят брать две семейные ипотеки

ключи от квартиры лежат на деньгах
Первый зампред комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев сообщил ТАСС об ужесточении правил выдачи льготных кредитов. С 1 февраля 2026 года заработает принцип «одна семья — одна ипотека».
0
20.12.2025
Новости

Власти Башкирии переселили 14 семей из аварийных домов в новостройку

ключи на ладони
В поселке Чишмы (Башкирия) завершилось расселение трех ветхих домов. Глава района Ришат Мансуров вручил жильцам ключи от квартир в новом здании на улице Центральной, 26.
0
18.12.2025
Спецоперация

Власти Башкирии уравняют в жилищных правах детей-сирот участников СВО и сирот-защитников границы

ключи от квартиры лежат на деньгах
Власти республики расширяют список льготников. Преимущественное право на квадратные метры получат сироты, отражавшие вторжения на госгранице РФ.
0
09.12.2025
Советы

Как сэкономить на ипотеке: советы эксперта

ключи от квартиры лежат на деньгах
Россиянам назвали способы сэкономить на ипотеке: досрочное погашение и налоговый вычет до 650 тысяч рублей.
0
09.12.2025
Новости

Когда собственника могут выселить из квартиры

молоток и ключ с брелоком
Даже собственника могут выселить из квартиры за систематические нарушения, самовольную перепланировку или использование жилья не по назначению.
0
02.12.2025
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье и ставок по ипотеке в 2026 году

строящийся дом
Аналитики дали прогноз по ипотеке и ценам на жилье в 2026 году: ставки по рыночным кредитам останутся на уровне 14-17%, доступность снизится, а стоимость квартир вырастет на 10-20%.
0
12.11.2025
Семья

Россиянам назвали единственный способ для молодой семьи купить квартиру: «Ничего придумывать не надо»

ключи от квартиры лежат на деньгах
Депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала новые ставки по семейной ипотеке. Вместо сложных схем она предлагает улучшить старую и проверенную программу «Молодая семья».
0
05.11.2025
Новости

Жители Башкирии предпочитают вкладываться в жилье Татарстана

многоквартирный дом
Челябинцы оказались главными покупателями недвижимости в Башкирии — почти половина сделок за пределами региона на их счету. А вот жители республики предпочитают инвестировать в квартиры в соседнем Татарстане.
