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Промтрансбанк из Уфы лишился лицензии по решению Банка России

Клиенты банка участвовали в сомнительных финансовых схемах
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©News-bash

Банк России лишил лицензии уфимский Промтрансбанк. Информация появилась на официальном сайте регулятора. Банк занимал скромное 177-е место в российской финансовой иерархии.

Финансовое учреждение систематически игнорировало законы и нормативы ЦБ, особенно в части борьбы с отмыванием денег. Проверки вскрыли неприятную картину: клиенты банка активно участвовали в сомнительных схемах по переводу средств в теневую экономику.

К тому же Промтрансбанк оказался хроническим убыточником. Финансисты из Уфы увлеклись долгосрочными инвестициями, которые не приносили достаточной прибыли, чтобы покрыть затраты на привлечение денег.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что в Башкирии средняя полная стоимость автокредитов в феврале достигла 26,5 процента, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Регион оказался на седьмой строчке общероссийского списка, уступив Оренбургской, Волгоградской, Челябинской, Самарской областям и Ставропольскому краю, где ставки оказались ещё выше.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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