Производство игрушек в Башкирии вырастет на 40%

Производителей детских товаров в Башкирии ждёт серьёзная прокачка. На встрече в Бирске им пообещали гранты, льготные кредиты и помощь с выходом на рынок ©пресс-служба Главы Башкирии
Для башкирских производителей игрушек и детских товаров наступает светлая полоса. По итогам выездного «Промчаса» в Бирске, о котором сообщили в пресс-службе главы региона, отрасль получит серьёзную финансовую и административную подпитку.
Сейчас в ней работает больше восьми десятков предприятий, чей совокупный оборот в прошлом году перевалил за шесть миллиардов рублей. Чтобы бизнес рос и дальше, в регионе уже создали специальный кластер и утвердили «дорожную карту» развития до 2030 года.
Теперь на производителей прольётся настоящий денежный дождь. Им станут доступны гранты на 25 миллионов рублей в год, льготные займы до 20 миллионов под 1%, а также компенсации за рекламу и продвижение на маркетплейсах. Проще говоря, государство готово разделить с бизнесом почти все риски.
Развитие индустрии курирует лично Радий Хабиров. Глава Башкирии подчеркнул, что это не столько коммерция, сколько вопрос воспитания детей, поэтому качественным и безопасным товарам — зелёный свет.
Символично, что совещание прошло на территории бирского предприятия «Спектр». Этот завод, работающий с 1988 года, сам планирует вложить в модернизацию почти 190 миллионов рублей, показывая пример остальным.
- Какую конкретно помощь получит производитель игрушек? Это просто слова или реальные деньги?
Речь идёт о вполне реальных и ощутимых мерах поддержки. Производители могут рассчитывать на:
- Гранты: в 2025 году учреждены ежегодные гранты для креативных индустрий, куда входят и производители игрушек, с общим фондом 25 миллионов рублей.
- Льготные кредиты: региональный Фонд развития промышленности предлагает займы до 20 миллионов рублей под символический 1% годовых.
- Компенсации: государство готово возмещать часть затрат на участие в выставках, продвижение на маркетплейсах и рекламу.
- Долгосрочные заказы: планируется создать специальный реестр производителей, чтобы обеспечивать их заказами от школ и детских садов на долгий срок.
- Почему власти вдруг так озаботились игрушками? Это ведь просто бизнес.
Руководство республики рассматривает это направление шире, чем просто коммерцию. Как подчеркнул глава Башкирии Радий Хабиров, производство игрушек — это «прежде всего, духовное, эстетическое, патриотическое воспитание наших детей». Цель — создать качественные и безопасные товары, которые будут формировать правильные ценности у подрастающего поколения.
- Что такое «кластер», о котором все говорят?
Это официальное объединение предприятий отрасли для совместной работы и получения особых льгот. Сейчас в кластер индустрии детских товаров Башкирии входит 8 компаний, чей совокупный объём производства составляет около 1 миллиарда рублей. Всего же в республике в этой сфере работают 84 предприятия, а их общий оборот в прошлом году превысил 6 миллиардов рублей.
- Будут поддерживать только производителей традиционных матрёшек и пирамидок?
Нет, подход гораздо шире. Особое внимание в «дорожной карте» развития отрасли уделено поддержке тех, кто производит игрушки с использованием образов героев отечественной литературы и мультфильмов. Это делается для «воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности».
- Эта инициатива работает только внутри Башкирии?
Не только. Республика активно налаживает связи с другими регионами. Например, недавно было заключено соглашение о сотрудничестве между кластерами детских товаров Башкирии и Нижегородской области. Кроме того, в Уфе ежегодно проходит всероссийский фестиваль игрушек «Айда играть», который стал крупной федеральной площадкой для всей индустрии.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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