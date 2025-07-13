Производство игрушек в Башкирии вырастет на 40%

Производителей детских товаров в Башкирии ждёт серьёзная прокачка. На встрече в Бирске им пообещали гранты, льготные кредиты и помощь с выходом на рынок

Для башкирских производителей игрушек и детских товаров наступает светлая полоса. По итогам выездного «Промчаса» в Бирске, о котором сообщили в пресс-службе главы региона, отрасль получит серьёзную финансовую и административную подпитку.

Сейчас в ней работает больше восьми десятков предприятий, чей совокупный оборот в прошлом году перевалил за шесть миллиардов рублей. Чтобы бизнес рос и дальше, в регионе уже создали специальный кластер и утвердили «дорожную карту» развития до 2030 года.

Теперь на производителей прольётся настоящий денежный дождь. Им станут доступны гранты на 25 миллионов рублей в год, льготные займы до 20 миллионов под 1%, а также компенсации за рекламу и продвижение на маркетплейсах. Проще говоря, государство готово разделить с бизнесом почти все риски.

Развитие индустрии курирует лично Радий Хабиров. Глава Башкирии подчеркнул, что это не столько коммерция, сколько вопрос воспитания детей, поэтому качественным и безопасным товарам — зелёный свет.

Символично, что совещание прошло на территории бирского предприятия «Спектр». Этот завод, работающий с 1988 года, сам планирует вложить в модернизацию почти 190 миллионов рублей, показывая пример остальным.