Приготовление «Селедки под шубой» в Башкирии подорожало до 333 рублей

Стоимость набора продуктов для приготовления четырех порций «Селедки под шубой» в республике выросла на 8% за год. В декабре 2025 года домашний салат обойдется жителям в 333 рубля (годом ранее — 310 рублей). Расчеты опубликовало издание «АиФ-Уфа».

Почему изменилась цена

На итоговую стоимость повлияла разнонаправленная динамика цен на ингредиенты. Овощи и яйца подорожали, а рыба стала дешевле.

Свекла . Лидер по росту цен. Стоимость 300 граммов корнеплода выросла на 26% — с 44 до 56 рублей.

. Лидер по росту цен. Стоимость 300 граммов корнеплода выросла на — с 44 до 56 рублей. Яйца . Пара яиц для салата теперь стоит 17 рублей вместо прошлогодних 13.

. Пара яиц для салата теперь стоит вместо прошлогодних 13. Сельдь. Главный ингредиент подешевел, что сдержало общий рост стоимости блюда. 350 граммов соленой рыбы стоят 73 рубля, это на 15% меньше, чем в прошлом году (85 рублей).

Как менялись цены на ингредиенты

Сравнение с общероссийскими показателями

В Башкирии готовить новогодний салат выгоднее, чем в среднем по стране. Общероссийский «индекс шубы» составляет 365 рублей, а годовой рост цен достиг 10%.

Разница объясняется тем, что в других регионах сильнее подорожали майонез (+29%) и морковь (+28%), тогда как в республике цены на эти продукты росли медленнее, а рыба показала снижение.

В 2025 году продуктовая инфляция замедлилась по сравнению с предыдущим периодом. В конце 2024 года стоимость набора для «Селедки под шубой» взлетела сразу на 21%. Текущий рост на 8% указывает на стабилизацию цен, несмотря на сезонное подорожание овощей.

Параллельно с салатами жители республики увеличили спрос на красную икру (+13%). Это связано со снижением цены на деликатес: медианная стоимость килограмма икры в Башкирии упала на 8% и составила 8970 рублей.