Приготовление «Селедки под шубой» в Башкирии подорожало до 333 рублей

Почему изменилась цена
На итоговую стоимость повлияла разнонаправленная динамика цен на ингредиенты. Овощи и яйца подорожали, а рыба стала дешевле.
- Свекла. Лидер по росту цен. Стоимость 300 граммов корнеплода выросла на 26% — с 44 до 56 рублей.
- Яйца. Пара яиц для салата теперь стоит 17 рублей вместо прошлогодних 13.
- Сельдь. Главный ингредиент подешевел, что сдержало общий рост стоимости блюда. 350 граммов соленой рыбы стоят 73 рубля, это на 15% меньше, чем в прошлом году (85 рублей).
Как менялись цены на ингредиенты
Сравнение с общероссийскими показателями
В Башкирии готовить новогодний салат выгоднее, чем в среднем по стране. Общероссийский «индекс шубы» составляет 365 рублей, а годовой рост цен достиг 10%.
Разница объясняется тем, что в других регионах сильнее подорожали майонез (+29%) и морковь (+28%), тогда как в республике цены на эти продукты росли медленнее, а рыба показала снижение.
В 2025 году продуктовая инфляция замедлилась по сравнению с предыдущим периодом. В конце 2024 года стоимость набора для «Селедки под шубой» взлетела сразу на 21%. Текущий рост на 8% указывает на стабилизацию цен, несмотря на сезонное подорожание овощей.
Параллельно с салатами жители республики увеличили спрос на красную икру (+13%). Это связано со снижением цены на деликатес: медианная стоимость килограмма икры в Башкирии упала на 8% и составила 8970 рублей.