Правительство России разрешило платить зарплаты и пособия цифровыми рублями

Что такое цифровой рубль
Это третья форма национальной валюты, которая работает наравне с наличными купюрами и деньгами на банковских картах.
Главные особенности:
- Эмитент — Банк России. Деньги выпускает ЦБ, а не коммерческие банки.
- Единый кошелек. Средства хранятся не на счетах разных банков, а на специальной платформе Центробанка. Доступ к ней — через привычное приложение вашего банка.
- Безопасность. Так как деньги лежат в ЦБ, они не сгорят даже если ваш банк лишится лицензии.
- Курс. 1 цифровой рубль всегда равен 1 наличному и 1 безналичному рублю.
Важно: На остаток цифровых рублей не начисляют проценты, и за траты не выплачивают кешбэк. Это средство для платежей и переводов, а не для сбережений.
Кого коснутся новые правила
Власти определили три направления, где бюджет начнет использовать цифровой рубль в первую очередь:
- Социальная сфера. Государство сможет перечислять в цифровом виде пособия и другие социальные выплаты.
- Зарплаты. Сотрудники бюджетных организаций получат возможность принимать оплату труда в новой валюте.
- Госзакупки. Цифровыми рублями будут оплачивать работы по капитальному строительству, реконструкции и текущему ремонту объектов госсобственности.
Как получать деньги
Главный принцип — добровольность. Министерство финансов заявило, что принудительного перевода граждан на цифровой рубль не будет. Человек сам решает, как получать деньги: наличными, на карту «Мир» или в цифровой валюте.
Чтобы получать зарплату или пособие в «цифре», гражданин должен самостоятельно открыть счет (цифровой кошелек) на платформе ЦБ и сообщить реквизиты работодателю или в соцзащиту. Без заявления выплаты продолжат приходить в прежнем формате.
План внедрения
Переход на новую систему будет поэтапным. Сроки прописаны в постановлении:
- 2025 год. Старт пилотных выплат (зарплаты, пособия, стройка).
- 1 января 2026 года. К системе подключат федеральные бюджетные и автономные учреждения.
- 1 июля 2027 года. Технологию внедрят на уровне региональных и муниципальных бюджетов, а также во внебюджетных фондах.
Основанием для изменений стал Федеральный закон от июля 2025 года, который внес поправки в Бюджетный кодекс и разрешил Казначейству проводить операции с цифровыми счетами.
Внедрение цифрового рубля идет параллельно с развитием других платежных технологий. К 2026 году в России планируют запустить оплату по QR-коду без интернета. Смартфон будет загружать зашифрованные токены, которые можно предъявить на кассе даже при отсутствии сети. Центробанк прорабатывает аналогичный офлайн-механизм и для цифрового рубля.