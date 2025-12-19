Правительство России разрешило платить зарплаты и пособия цифровыми рублями

Правительство России утвердило перечень бюджетных расходов, которые можно оплачивать цифровой валютой уже в 2025 году. В список вошли социальные выплаты, зарплаты сотрудников госучреждений и оплата строительных госконтрактов. Министерство финансов подчеркивает: граждан не будут переводить на новую форму расчетов принудительно, пишет РБК.

Что такое цифровой рубль

Это третья форма национальной валюты, которая работает наравне с наличными купюрами и деньгами на банковских картах.

Главные особенности:

Эмитент — Банк России . Деньги выпускает ЦБ, а не коммерческие банки.

. Деньги выпускает ЦБ, а не коммерческие банки. Единый кошелек . Средства хранятся не на счетах разных банков, а на специальной платформе Центробанка. Доступ к ней — через привычное приложение вашего банка.

. Средства хранятся не на счетах разных банков, а на специальной платформе Центробанка. Доступ к ней — через привычное приложение вашего банка. Безопасность . Так как деньги лежат в ЦБ, они не сгорят даже если ваш банк лишится лицензии.

. Так как деньги лежат в ЦБ, они не сгорят даже если ваш банк лишится лицензии. Курс. 1 цифровой рубль всегда равен 1 наличному и 1 безналичному рублю.

Важно: На остаток цифровых рублей не начисляют проценты, и за траты не выплачивают кешбэк. Это средство для платежей и переводов, а не для сбережений.

Кого коснутся новые правила

Власти определили три направления, где бюджет начнет использовать цифровой рубль в первую очередь:

Социальная сфера . Государство сможет перечислять в цифровом виде пособия и другие социальные выплаты.

. Государство сможет перечислять в цифровом виде пособия и другие социальные выплаты. Зарплаты . Сотрудники бюджетных организаций получат возможность принимать оплату труда в новой валюте.

. Сотрудники бюджетных организаций получат возможность принимать оплату труда в новой валюте. Госзакупки. Цифровыми рублями будут оплачивать работы по капитальному строительству, реконструкции и текущему ремонту объектов госсобственности.

Как получать деньги

Главный принцип — добровольность. Министерство финансов заявило, что принудительного перевода граждан на цифровой рубль не будет. Человек сам решает, как получать деньги: наличными, на карту «Мир» или в цифровой валюте.

Чтобы получать зарплату или пособие в «цифре», гражданин должен самостоятельно открыть счет (цифровой кошелек) на платформе ЦБ и сообщить реквизиты работодателю или в соцзащиту. Без заявления выплаты продолжат приходить в прежнем формате.

План внедрения

Переход на новую систему будет поэтапным. Сроки прописаны в постановлении:

2025 год . Старт пилотных выплат (зарплаты, пособия, стройка).

. Старт пилотных выплат (зарплаты, пособия, стройка). 1 января 2026 года . К системе подключат федеральные бюджетные и автономные учреждения.

. К системе подключат федеральные бюджетные и автономные учреждения. 1 июля 2027 года. Технологию внедрят на уровне региональных и муниципальных бюджетов, а также во внебюджетных фондах.

Основанием для изменений стал Федеральный закон от июля 2025 года, который внес поправки в Бюджетный кодекс и разрешил Казначейству проводить операции с цифровыми счетами.

Внедрение цифрового рубля идет параллельно с развитием других платежных технологий. К 2026 году в России планируют запустить оплату по QR-коду без интернета. Смартфон будет загружать зашифрованные токены, которые можно предъявить на кассе даже при отсутствии сети. Центробанк прорабатывает аналогичный офлайн-механизм и для цифрового рубля.