Правительство России разрешило платить зарплаты и пособия цифровыми рублями

Правительство России утвердило перечень бюджетных расходов, которые можно оплачивать цифровой валютой уже в 2025 году. В список вошли социальные выплаты, зарплаты сотрудников госучреждений и оплата строительных госконтрактов. Министерство финансов подчеркивает: граждан не будут переводить на новую форму расчетов принудительно, пишет РБК.
стопка рублевых монет
©Gemini
Содержание
  1. Что такое цифровой рубль
  2. Кого коснутся новые правила
  3. Как получать деньги
  4. План внедрения

Что такое цифровой рубль

Это третья форма национальной валюты, которая работает наравне с наличными купюрами и деньгами на банковских картах.

Главные особенности:

  • Эмитент — Банк России. Деньги выпускает ЦБ, а не коммерческие банки.
  • Единый кошелек. Средства хранятся не на счетах разных банков, а на специальной платформе Центробанка. Доступ к ней — через привычное приложение вашего банка.
  • Безопасность. Так как деньги лежат в ЦБ, они не сгорят даже если ваш банк лишится лицензии.
  • Курс. 1 цифровой рубль всегда равен 1 наличному и 1 безналичному рублю.

Важно: На остаток цифровых рублей не начисляют проценты, и за траты не выплачивают кешбэк. Это средство для платежей и переводов, а не для сбережений.

Кого коснутся новые правила

Власти определили три направления, где бюджет начнет использовать цифровой рубль в первую очередь:

  • Социальная сфера. Государство сможет перечислять в цифровом виде пособия и другие социальные выплаты.
  • Зарплаты. Сотрудники бюджетных организаций получат возможность принимать оплату труда в новой валюте.
  • Госзакупки. Цифровыми рублями будут оплачивать работы по капитальному строительству, реконструкции и текущему ремонту объектов госсобственности.

Как получать деньги

Главный принцип — добровольность. Министерство финансов заявило, что принудительного перевода граждан на цифровой рубль не будет. Человек сам решает, как получать деньги: наличными, на карту «Мир» или в цифровой валюте.

Чтобы получать зарплату или пособие в «цифре», гражданин должен самостоятельно открыть счет (цифровой кошелек) на платформе ЦБ и сообщить реквизиты работодателю или в соцзащиту. Без заявления выплаты продолжат приходить в прежнем формате.

План внедрения

Переход на новую систему будет поэтапным. Сроки прописаны в постановлении:

  • 2025 год. Старт пилотных выплат (зарплаты, пособия, стройка).
  • 1 января 2026 года. К системе подключат федеральные бюджетные и автономные учреждения.
  • 1 июля 2027 года. Технологию внедрят на уровне региональных и муниципальных бюджетов, а также во внебюджетных фондах.

Основанием для изменений стал Федеральный закон от июля 2025 года, который внес поправки в Бюджетный кодекс и разрешил Казначейству проводить операции с цифровыми счетами.

Внедрение цифрового рубля идет параллельно с развитием других платежных технологий. К 2026 году в России планируют запустить оплату по QR-коду без интернета. Смартфон будет загружать зашифрованные токены, которые можно предъявить на кассе даже при отсутствии сети. Центробанк прорабатывает аналогичный офлайн-механизм и для цифрового рубля.

