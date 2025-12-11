Правительство РФ выделило Башкирии крупную сумму на оплату труда медиков

Республика получит 127,7 млн рублей. Деньги пойдут на зарплаты новым врачам и медсестрам в 2026 году. Распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распределил средства между регионами на зарплаты медикам. Башкирия получит из федерального бюджета 127,7 миллиона рублей. Документ опубликован на сайте правительства.

Средства пойдут на оплату труда новых сотрудников. Власти ожидают приток кадров в 2026 году. Речь идет о врачах и специалистах среднего звена. Деньги поступят в бюджет территориального фонда ОМС.

Всего Правительство России выделило на эти цели более 9,6 миллиарда рублей. Финансирование распределили между всеми субъектами страны. Суммы рассчитаны на основании прогноза по новым рабочим местам.

Годом ранее объемы поддержки были иными. В декабре 2024 года республике на аналогичные цели перечисляли 294 миллиона рублей. Тогда общий федеральный транш составлял около 7,5 миллиарда.

В начале декабря 2025 года регион получил еще один трансферт. Минфин направил 117 миллионов рублей на программу «Земский доктор». Эти деньги получат медики, переехавшие в сельскую местность.