0
42 минуты
Экономика

Правительство РФ выделило Башкирии крупную сумму на оплату труда медиков

Республика получит 127,7 млн рублей. Деньги пойдут на зарплаты новым врачам и медсестрам в 2026 году. Распоряжение подписал Михаил Мишустин.
пятитысячные рублевые купюры
©News-bash

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распределил средства между регионами на зарплаты медикам. Башкирия получит из федерального бюджета 127,7 миллиона рублей. Документ опубликован на сайте правительства.

Средства пойдут на оплату труда новых сотрудников. Власти ожидают приток кадров в 2026 году. Речь идет о врачах и специалистах среднего звена. Деньги поступят в бюджет территориального фонда ОМС.

Всего Правительство России выделило на эти цели более 9,6 миллиарда рублей. Финансирование распределили между всеми субъектами страны. Суммы рассчитаны на основании прогноза по новым рабочим местам.

Годом ранее объемы поддержки были иными. В декабре 2024 года республике на аналогичные цели перечисляли 294 миллиона рублей. Тогда общий федеральный транш составлял около 7,5 миллиарда.

В начале декабря 2025 года регион получил еще один трансферт. Минфин направил 117 миллионов рублей на программу «Земский доктор». Эти деньги получат медики, переехавшие в сельскую местность.

Похожие записи
0
10.12.2025
Новости

В Госдуме предложили сократить рабочий день до 6 часов: депутаты готовят законопроект о 30-часовой неделе

собеседники сидят с ручками
Фракция КПРФ готовит к внесению в нижнюю палату парламента законопроект об изменении трудового графика россиян, передает РИА Новости. Инициатива предполагает законодательное закрепление шестичасового рабочего дня вместо нынешнего восьмичасового.
0
05.12.2025
Образование

Учителям хотят гарантировать оклад не ниже двух МРОТ по всей стране

кошелек с пятитысячными купюрами
Сенатор комитета Совфеда по образованию предложил закрепить минимальный оклад учителей на уровне не ниже двух МРОТ, а все надбавки платить сверху.
0
25.11.2025
Экономика

Зарплаты глав районов Уфы вырастут почти в два раза

деньги под кошельком
В городском бюджете на следующий год заложен рост расходов на содержание глав районных администраций. Средняя зарплата руководителей увеличится с 152 до 275 тысяч рублей.
0
20.11.2025
Экономика

Бюджету Башкирии потребовались еще 250 млн рублей на погашение дефицита бюджета

пятитысячные рублевые купюры
Министерство финансов республики объявило аукцион на открытие возобновляемой кредитной линии. Власти планируют привлечь 250 млн рублей до конца года.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.