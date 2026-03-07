Посуточная аренда квартир в Башкирии оказалась самой дешёвой среди популярных направлений России

Башкирия оказалась самым бюджетным направлением для посуточной аренды среди популярных регионов России

Республика вошла в десятку лидеров по числу бронирований за зимний сезон, а средняя цена квартиры на сутки — самая низкая среди конкурентов.

По данным «Авито Путешествия», Башкортостан попал в топ-10 регионов по бронированиям посуточного жилья за зиму, сообщает UfaTime.ru.

Средняя стоимость аренды квартиры в республике составила 2700 рублей в сутки — минимум среди всех востребованных направлений. В Иркутской области — 2800 рублей, в Самарской и Челябинской — 2900. Типичный гость — пара, бронирующая жильё на двое суток.

Сколько стоит снять дом в Башкирии

Башкирия поднялась на одну строчку в рейтинге аренды домов, дач и коттеджей по сравнению с прошлым годом. Средняя ставка за дом — 11 600 рублей в сутки. Дешевле только в Иркутской и Челябинской областях. Загородные объекты чаще бронировали компании из пяти человек на одну ночь.

Бронирования в Башкирии выросли на 68% за год

В январе 2026 года бронирования посуточных квартир в республике выросли на 15%, а загородного жилья — на 21% по сравнению с январём 2025 года. Весной 2025 года составил +57%, а загородных домов — +52%, пишет Mkset.ru. В феврале 2026 года Уфа вошла в тройку популярных городов для коротких поездок.

1,91 млн поездок: турпоток в Башкирию в 2025 году

По данным РБК Уфа, число туристических поездок в Башкирию в 2025 году составило 1,91 млн — на 2% (37,7 тыс.) меньше, чем в 2024 году. При этом за девять месяцев 2025 года турпоток вырос на 1,2% к аналогичному периоду 2024-го, что обеспечило республике 4 место в ПФО по турпотоку.

Цены в Уфе: третье место с конца среди миллионников

Объём платных услуг в сфере туризма за восемь месяцев 2025 года вырос на 15,5% и достиг 16,6 млрд рублей. По данным «Циан.Аналитика» за июль 2025 года, средняя стоимость посуточной аренды в Уфе составляла 3,3 тыс. рублей — на 11% выше, чем годом ранее. Уфа занимала третье место с конца по стоимости среди городов-миллионников.

Российский рынок посуточной аренды к концу 2025 года, по прогнозам, мог достичь 381 млрд рублей (+22% к 2024 году).

Как сэкономить с «Картой туриста» Башкортостана

Для туристов, планирующих поездку в Башкирию, работает «Карта туриста» Башкортостана, позволяющая вернуть часть затрат на отдых. С 1 декабря 2025 года обновлены расценки на посещение популярных туристических мест.