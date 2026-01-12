0
Экономика

Поставщики школьного питания в Башкирии заявили о риске ухода с рынка

Предприниматели Башкирии предупредили о возможном отказе от контрактов на школьное питание. Причиной называют несоответствие стоимости обедов реальным ценам.
чиновники пробуют школьную еду
©Ратмир Мавлиев / Telegram

В Общественной палате республики состоялось обсуждение проблем организации питания в учебных заведениях, где представители бизнеса заявили о рисках срыва поставок. Участники рынка указывают на то, что действующая система тарификации перестала соответствовать экономической ситуации. Об этом сообщает РБК-Уфа.

Основная проблема заключается в дисбалансе между утвержденной стоимостью питания в контрактах и реальными закупочными ценами на продовольствие. Предприниматели отмечают, что продолжать работу на текущих условиях становится убыточно. Если механизм ценообразования не будет скорректирован, компании могут отказаться от участия в будущих тендерах.

Председатель Общественной палаты региона Энже Ахмадуллина подтвердила наличие сложностей в отрасли. По ее данным, установленные нормативы финансирования не покрывают фактические затраты операторов на качественные продукты и логистику.

Ситуация усугубляется общими экономическими показателями в сфере общественного питания республики. Несмотря на рост оборота отрасли на 4,1% (до 54 млрд рублей) за прошлый год, прибыльность бизнеса снижается. Сектор общепита официально отнесен к числу убыточных направлений экономики региона, наряду с коммунальным хозяйством и сферой культуры.

В Уфе муниципальные власти уже предприняли шаги по корректировке цен. В декабре 2025 года постановлением мэрии была повышена стоимость питания для учащихся начальных классов: завтрак утвержден на уровне 71,09 рубля, обед — 79,73 рубля. Однако участники рынка считают эти меры недостаточными на фоне инфляции.

Тарифы для учащихся среднего и старшего звена (5–11 классы) остаются на прежнем уровне. Стоимость завтрака для этой категории составляет 60 рублей, обеда — 70 рублей. Представители бизнеса указывают на сложность соблюдения норм СанПиНа при таких бюджетных ограничениях.

Дополнительное давление на себестоимость оказывает сезонный рост цен на овощную продукцию. Согласно последним данным статистики, в регионе зафиксировано подорожание огурцов на 10% и томатов почти на 5% за один месяц.

Родителям школьников в качестве меры поддержки предлагается кэшбэк при оплате питания. С осени в Уфе действует система возврата 1% от суммы пополнения карты школьника, однако эта мера направлена на поддержку семей и не влияет на финансовое положение поставщиков услуг.

