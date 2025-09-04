Популярное у жителей Башкирии мясо может подорожать на 25 процентов

Экономисты прогнозируют рост цен на куриное мясо до 25% до конца года. Причины: дорогие корма и коммуналка. Спасёт ли нас рост производства? Спойлер: не факт.

Самому популярному мясу среди россиян предрекли серьёзное подорожание. Неутешительный прогноз был озвучен экономистом Люзой Байгузиной в материале для «Газеты.Ru». Ожидается, что ценники подскочат на 10–15% в ближайшее время, а к концу года рост может составить все 25%.

Основная причина — стоимость кормов для птицы, которая продолжает бить рекорды. Эта тенденция, по мнению специалиста, вряд ли изменится в ближайшие месяцы. Дополнительно дров в этот ценовой костёр подкинула и коммуналка, тарифы на которую выросли на 20%, увеличив затраты производителей.

Эти факторы, как заявляет аналитик, сохранят свою актуальность и во втором полугодии 2025-го. Инфляционные процессы и общая ситуация на рынке труда только усугубляют положение.

Некоторый повод для сдержанного оптимизма всё же есть. Зафиксирован значительный рост производства — свыше 3,5 миллионов тонн мяса за первые полгода. Теоретически, такой объём продукции способен немного уравновесить рынок.

Однако полностью полагаться на это не стоит. Есть опасения, что увеличенные объёмы не смогут покрыть растущие аппетиты потребителей и производственные издержки. Люди активно переключаются на курятину с других, более дорогих видов мяса.

При этом официальные сводки рисуют не столь однозначную картину. Так, по данным Минсельхоза на конец июля 2025 года, цены производителей на мясо кур выросли всего на 5% за год. Ведомство уверяло, что ситуация на рынке стабильна благодаря увеличению объёмов производства.

В то же время коммерческие исследования показывают иные цифры. Согласно мониторингу NTech, который приводил «Коммерсантъ», уже в середине лета 2025-го тушка бройлера в опте подорожала на 18% в годовом выражении. А куриный фарш, сырьё для колбас и полуфабрикатов, и вовсе взлетел в цене на 40%.