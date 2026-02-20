Под Уфой запустили завод по выпуску гофрокартона «Добрый картон»

Компания «Добрый картон» открыла новый завод под Уфой. Первоначальные инвестиции выросли более чем в четыре раза — с 280 миллионов до 1,2 миллиарда рублей.

Новое предприятие по производству гофрокартона в Уфимском районе потребовало 1,2 миллиарда рублей вместо запланированных 280 миллионов.

В пригороде Уфы заработал новый завод по выпуску гофрокартона. О запуске предприятия компании «Добрый картон» сообщил глава Башкирии. Примечательно, что итоговый объём инвестиций оказался в четыре с лишним раза больше первоначальных расчётов.

Как росли вложения

Ещё в 2022 году компания планировала вложить в строительство 280 миллионов рублей. Предполагалось, что завод будет производить 70 миллионов тонн картона ежегодно и обеспечит работой 50 человек. Строительство стартовало в середине 2023 года, однако за время реализации проекта бюджет вырос до 1,2 миллиарда рублей. Проектная мощность предприятия на 2026 год не раскрывается.

Что производит компания

Гофрокартон используется для изготовления упаковки, коробок, а в отдельных случаях — даже мебели. У «Доброго картона» уже действует площадка вблизи деревни Подымалово, где ежемесячно выпускается 5 миллионов квадратных метров продукции — по ГОСТу или индивидуальным чертежам заказчиков.

Кто стоит за бизнесом

Владельцем обеих компаний под названием «Добрый картон» является Денис Коткин. Первая зарегистрирована в Уфе в 2014 году, вторая — в Уфимском районе в 2021-м. Выручка уфимской структуры по итогам 2024 года достигла 1,5 миллиарда рублей при чистой прибыли 111,8 миллиона. Вторая компания завершила год с убытком в 68,4 миллиарда рублей. Сам Коткин занимается картонным производством с 2012 года, а также ведёт оптовую торговлю картоном и сбор неопасных отходов.