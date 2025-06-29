Под Уфой вырастет завод троллейбусов с белорусским акцентом

Уфимскую агломерацию ждёт большое транспортное обновление. На её территории планируют возвести завод по производству городского электротранспорта. Об этом сообщили в правительстве региона.

В проект собираются вложить 1,3 миллиарда рублей. Это будет совместное предприятие, где силы объединят Уфимский трамвайно-троллейбусный завод (УТТЗ) и минский гигант МАЗ.

По словам чиновников, предприятие соберут по-быстрому, как конструктор. За образец взят успешный опыт быстрого запуска завода «Амкодор-Агидель». Министр экономразвития республики Рустам Муратов отметил, что Беларусь является одним из ключевых партнёров, и обе стороны заинтересованы в таком сотрудничестве.

Башкирия и Беларусь начали плотнее дружить проектами с 2022 года, когда санкции подтолкнули к поиску новых партнёров. МАЗ тогда же впервые заявил о желании «приземлиться» в регионе. До этого компании уже работали вместе над опытным образцом троллейбуса-«гармошки».

Этот союз работает как хорошо смазанный механизм, где каждая деталь на своём месте. Прошлые договорённости о производстве троллейбусов на 4 миллиарда рублей теперь вылились в конкретный план по строительству собственного завода. Это уже не просто сборка, а полноценная производственная площадка.

Сумма в 1,3 миллиарда выглядит солидно, но это лишь часть большого плана. По данным РБК Уфа, в 2025 году власти Башкирии намерены привлечь в экономику рекордные 794 миллиарда рублей инвестиций. Новый завод — один из пазлов в этой огромной экономической картине.

И деньги в республику действительно идут. Только за первый квартал 2025 года резиденты территорий опережающего развития (ТОР) вложили в экономику Башкирии свыше 500 миллионов рублей. Это доказывает, что инвестиционный климат в регионе достаточно тёплый для крупных проектов.