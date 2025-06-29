Под Уфой вырастет завод троллейбусов с белорусским акцентом

©правительство Башкирии
Уфимскую агломерацию ждёт большое транспортное обновление. На её территории планируют возвести завод по производству городского электротранспорта. Об этом сообщили в правительстве региона.
В проект собираются вложить 1,3 миллиарда рублей. Это будет совместное предприятие, где силы объединят Уфимский трамвайно-троллейбусный завод (УТТЗ) и минский гигант МАЗ.
По словам чиновников, предприятие соберут по-быстрому, как конструктор. За образец взят успешный опыт быстрого запуска завода «Амкодор-Агидель». Министр экономразвития республики Рустам Муратов отметил, что Беларусь является одним из ключевых партнёров, и обе стороны заинтересованы в таком сотрудничестве.
Башкирия и Беларусь начали плотнее дружить проектами с 2022 года, когда санкции подтолкнули к поиску новых партнёров. МАЗ тогда же впервые заявил о желании «приземлиться» в регионе. До этого компании уже работали вместе над опытным образцом троллейбуса-«гармошки».
Этот союз работает как хорошо смазанный механизм, где каждая деталь на своём месте. Прошлые договорённости о производстве троллейбусов на 4 миллиарда рублей теперь вылились в конкретный план по строительству собственного завода. Это уже не просто сборка, а полноценная производственная площадка.
И деньги в республику действительно идут. Только за первый квартал 2025 года резиденты территорий опережающего развития (ТОР) вложили в экономику Башкирии свыше 500 миллионов рублей. Это доказывает, что инвестиционный климат в регионе достаточно тёплый для крупных проектов.
Зачем строить новый завод, если в Уфе уже есть Уфимский трамвайно-троллейбусный завод (УТТЗ)?
Это не замена, а мощный апгрейд. Существующий УТТЗ уже сейчас производит каждый четвёртый троллейбус в России, но работает на арендованных площадях старого депо. Новый завод — это совместное предприятие с белорусским гигантом МАЗ, которое построят с нуля в особой экономической зоне «Алга». Это позволит не просто собирать, а создать полноценный производственный кластер, увеличить объёмы и закрепиться на рынке, где их доля уже достигает 35%.
Хорошо, 1,3 миллиарда. А когда ждать первые троллейбусы с этого конвейера?
Проект на скоростном треке. Строительство планируют начать уже в 2026 году. Власти обещают возвести его ускоренными темпами, как это было с заводом «Амкодор», который подняли всего за девять месяцев. Если всё пойдёт по плану, то уже к концу 2026 или в начале 2027 года с конвейера могут сойти первые машины.
Самый больной вопрос: завод построят под Уфой, а самой Уфе что-то перепадёт? А то старый завод есть, а новых троллейбусов в городе мало
Раньше УТТЗ действительно больше работал на другие города, поставляя сотни машин в Новосибирск и Чебоксары, в то время как Уфа обновляла парк скромно. Проблема была комплексной: дело не только в троллейбусах, но и в изношенной инфраструктуре — подстанциях и контактной сети. Новая инициатива, похоже, призвана сломать этот тренд. Проект курирует правительство республики, и его главная цель — именно обновление транспорта уфимской агломерации.
А кто будет работать на новом заводе? Найдутся ли в Башкирии специалисты?
Об этом подумали заранее. Уже сейчас подписаны соглашения с учебными заведениями, которые будут готовить кадры специально для нового производства. Более того, проект создаёт вокруг себя целую экосистему: идёт работа по локализации комплектующих, чтобы сиденья, пружины и амортизаторы тоже производили в регионе. Так что это не просто сборка, а толчок для смежных отраслей.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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