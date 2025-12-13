Под Уфой появится кондитерская фабрика за 136 миллионов рублей

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о предоставлении земельного участка для кондитерского производства в Иглинском районе. Об этом сообщает РБК Уфа 12 декабря. Компания «Вкусный мир» получит территорию в аренду без проведения торгов.

Участок занимает два гектара на территории Иглинского сельсовета. Кадастровая стоимость земли оценивается в 5,9 миллиона рублей. Разрешенное использование территории — пищевая промышленность.

Инвестор направит на реализацию проекта 136,5 миллиона рублей. На площадке появится технологический комплекс общей площадью 3,9 тысячи квадратных метров. Предприятие оснастят современным пищевым оборудованием.

Производство обеспечит работой более 60 человек. Строительство планируют завершить в период с 2025 по 2027 год. Проекту присвоили статус приоритетного, что дает доступ к мерам государственной поддержки.

Компания «Вкусный мир» впервые представила проект на «Инвестчасе» с главой региона в июле текущего года. Организация зарегистрирована в январе 2025 года в деревне Кириллово Уфимского района. Совладельцами выступают Кудрат Сиддиков и Рафаэль Загидуллин.

Минземимуществу республики поручено оформить договор аренды с инвестором. Администрация Иглинского района окажет содействие в подготовке необходимых документов.

За девять месяцев 2025 года объем инвестиций в основной капитал Башкирии достиг 444,8 миллиарда рублей. Показатель снизился на 9,4 процента в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее news-bash.ru сообщал о подорожании кондитерской продукции в России. Стоимость тортов выросла в среднем на 20 процентов из-за увеличения цен на молоко, сливочное масло и сливки. Производители пока отказываются заменять ингредиенты дешевыми аналогами.