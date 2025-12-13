0
53 минуты
Экономика

Под Уфой появится кондитерская фабрика за 136 миллионов рублей

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о предоставлении земельного участка для кондитерского производства в Иглинском районе. Об этом сообщает РБК Уфа 12 декабря. Компания «Вкусный мир» получит территорию в аренду без проведения торгов.
кусочек торта
©rutube

Участок занимает два гектара на территории Иглинского сельсовета. Кадастровая стоимость земли оценивается в 5,9 миллиона рублей. Разрешенное использование территории — пищевая промышленность.

Инвестор направит на реализацию проекта 136,5 миллиона рублей. На площадке появится технологический комплекс общей площадью 3,9 тысячи квадратных метров. Предприятие оснастят современным пищевым оборудованием.

Производство обеспечит работой более 60 человек. Строительство планируют завершить в период с 2025 по 2027 год. Проекту присвоили статус приоритетного, что дает доступ к мерам государственной поддержки.

Компания «Вкусный мир» впервые представила проект на «Инвестчасе» с главой региона в июле текущего года. Организация зарегистрирована в январе 2025 года в деревне Кириллово Уфимского района. Совладельцами выступают Кудрат Сиддиков и Рафаэль Загидуллин.

Минземимуществу республики поручено оформить договор аренды с инвестором. Администрация Иглинского района окажет содействие в подготовке необходимых документов.

За девять месяцев 2025 года объем инвестиций в основной капитал Башкирии достиг 444,8 миллиарда рублей. Показатель снизился на 9,4 процента в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее news-bash.ru сообщал о подорожании кондитерской продукции в России. Стоимость тортов выросла в среднем на 20 процентов из-за увеличения цен на молоко, сливочное масло и сливки. Производители пока отказываются заменять ингредиенты дешевыми аналогами.

Похожие записи
0
11.12.2025
Здоровье

В Башкирии ввели карантин по бешенству: очаг нашли в частном подворье

надпись карантин
В селе Кудеевский Иглинского района установлен карантин по бешенству. Указом главы региона введены ограничения на перемещение и выставки животных.
-1
01.12.2025
Происшествия

Под Уфой из-за карстового провала разрушилась дорога

обвал грунта на дороге
В Иглинском районе обрушился участок дороги. Жители сообщали о проседании грунта два года, но объект не состоит на кадастровом учете.
0
30.11.2025
Новости

В Кремле наградили главу Иглинского района Башкирии Гюзель Насырову

Гюзель Насырова
Главе администрации Иглинского района Башкирии Гюзель Насыровой вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Церемония прошла в Кремле.
0
30.11.2025
Происшествия

В Башкирии ночью сгорели гараж и легковая иномарка

горит жилище
В селе Турбаслы пожар уничтожил гараж и автомобиль Daewoo. Огонь перекинулся на стену жилого дома, но сотрудники МЧС и соседи спасли жилище.
0
24.11.2025
Криминал

«Живой не выйдешь»: житель Башкирии час удерживал медика в плену

наручники на решетке
Пьяный мужчина в Иглинском районе запер фельдшера и угрожал расправой из-за отсутствия лекарств. Суд вынес приговор, ограничив дебошира в свободе.
0
28.10.2025
Новости

«Самые вкусные торты были у нее»: в Башкирии умерла 47‑летняя кондитер Ирина Багаутдинова

Ирина Багаутдинова
В Иглинском районе простились с Ириной Багаутдиновой — основательницей «Дольчерина» и активной общественницей, чьи торты знала вся Башкирия.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.